Simptomi koje ne biste trebali zanemariti tokom trudnoće

Trudnoća je period velikih promjena za svaku ženu, kako fizičku tako i emotivnu. Većina trudnoća teče bez većih problema, ali postoje i neki simptomi zbog kojih je dobro što prije se obratiti ličnom ljekaru ili ginekologu.

Također, ako se na kraju ispostavi da ste išli kod ljekara, a nije baš bilo potrebno, niko od osoblja vam neće zamjeriti, jer je bolje doći nekoliko puta uzalud nego jednom prekasno. U svakom slučaju, ljekar će vas pregledati i saslušati, ali bi trebalo da se osjećate mirnije i opuštenije, prenosi Klix.

Na vama je da obratite pažnju na sljedeće neugodnosti i moguće opasne simptome:

Intenzivan bol u abdomenu

Ako ste trudni manje od 12 sedmica i osjećate oštar bol u donjem dijelu trbuha, na jednoj ili drugoj strani materice, to može biti znak vanmaterične trudnoće. Bol u području ramena i zadnjice također ukazuje na vanmateričnu trudnoću, pa se u slučaju ovakvih simptoma obratite svom ličnom ljekaru.

Osjećaj oštrog bola može ukazivati ​​na znake pobačaja ili prijevremenog porođaja. Bol u gornjem dijelu abdomena, na desnoj strani, u blizini jetre i ispod grudnog koša može ukazivati ​​na znakove preeklampsije, koja se javlja kod 5 do 8 posto trudnica. Pojavljuje se oko 20. sedmice trudnoće, a dodatni simptomi uključuju visok krvni pritisak i visok nivo proteina u urinu.

Jedan od prepoznatljivijih simptoma ovog stanja su otečena stopala i naglo debljanje. Prepoznavanje ranih znakova je ključno, pa je korisno znati što je više moguće o ovoj bolesti. Preeklampsija je uzrokovana smetnjama u implantaciji placente, što otežava njen rad, što prije svega može uzrokovati slab rast fetusa. U ekstremnim slučajevima mogu biti oštećeni i vitalni organi, posebno mozak, bubrezi i jetra.

Bolovi u gornjem dijelu trbuha mogu jednostavno značiti i lošu probavu, ali je važno odagnati sve sumnje i brige, pa ako osjetite bol u tijelu, obratite se ljekaru za savjet.

Bolni osjećaj u grudima

Tokom ovog perioda života, žene imaju pet puta veću vjerovatnoću da razviju plućnu emboliju nego inače. Postoje mnogi faktori rizika, znakovi i simptomi koji su inače tipični za plućnu emboliju mogu se brzo previdjeti u trudnoći jer oponašaju fiziološke znakove trudnoće. Istovremeno se mogu javiti problemi s disanjem, kao što su otežano i ubrzano disanje, bol u grudima pri udisanju, kašalj i iskašljavanje krvi. Obratite se svom ljekaru na bilo koji znak.

Visoka tjelesna temperatura

Ako izmjerite tjelesnu temperaturu veću od 37,5 stepeni, a pritom ne primijetite nikakve druge znakove ili simptome, odmah se obratite ličnom ljekaru ili ginekologu, jer može biti upala u tijelu koja se mora liječiti antibioticima.

Pojačan vaginalni iscjedak ili kontrakcije

Pojačani iscjedak može biti znak da je amnionska vrećica iscurila. Ako se to dogodi prije 37. sedmice, to bi mogao biti prijevremeni porođaj pa posjetite ljekara. Ako imate kontrakcije, nemojte paničariti, one mogu biti lažne, ali je ipak dobro da vas pregleda ljekar.

Pretjerano povraćanje ili dijareja

Jutarnje mučnine, povraćanje i malaksalost inače mogu biti normalni simptomi koji ukazuju na trudnoću i nisu opasni po zdravlje. Međutim, ako dođe do pretjeranog povraćanja ili hiperemeze, to može imati negativne posljedice na trudnicu i fetus, kao što su dehidracija tijela i gubitak svijesti. Kod trudnica s hiperemezom porođajna težina novorođenčadi također može biti manja ili čak može doći do prijevremenog porođaja, a u rijetkim slučajevima može doći do poremećaja u razvoju skeleta ili nervnog sistema. Isto se može dogoditi i sa teškim oblikom dijareje. U oba slučaja potreban je medicinski tretman i, najvjerovatnije, prijem u bolnicu, gdje ćete dobiti potrebnu infuziju s vitaminima i mineralima koji su potrebni tijelu.

Glavobolja i zamagljen vid

Ako se borite sa glavoboljama ili migrenama tokom prvog tromjesečja, onda vjerovatno nije ništa opasno. Međutim, ako se jake glavobolje, zamagljen vid jave u drugom ili trećem tromjesečju, to mogu biti znaci preeklampsije ili opasno visokog krvnog pritiska, tako da trebate obavijestiti svog ljekara o svojim simptomima, jer će vaše stanje najvjerovatnije zahtijevati liječenje.

Bolno mokrenje, bol u leđima, groznica

U ovom slučaju može se raditi o upali mokraćne bešike i mokraćnih puteva. Potrebna je medicinska pomoć i liječenje antibioticima.

Otečene i bolne noge

Bolne i natečene noge, koje su također vruće na dodir, mogu biti znak venske tromboze. O venskoj trombozi govorimo kada dolazi do djelomičnog ili potpunog začepljenja vena krvnim ugruškom, što se najčešće javlja u nogama. Bolest je sve samo ne nevina, jer među mogućim komplikacijama bolesti nalazimo i plućnu emboliju, koja može zahtijevati i smrtni ishod. Medicinski tretman je neophodan, jer će ljekar moći da postavi dijagnozu uz pomoć ultrazvučnih snimaka.

