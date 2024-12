Ovo su znakovi da uzimate previše lijekova protiv bolova

Međutim, treba ih koristiti umjereno, jer prekomjerna ili dugotrajna upotreba ovih lijekova može uzrokovati brojne negativne posljedice po zdravlje.

Mnogi ljudi se oslanjaju na lijekove protiv bolova kao brzo rješenje za svakodnevnu bol, ali nije uvijek prepoznato kada se ove tablete previše koriste.

Bol koji se ponavlja i ne nestaje

Ako često imate potrebu da uzimate lijekove protiv bolova zbog ponavljajućih bolova kao što su glavobolja, bol u leđima ili zglobovima, to može značiti da problem nije privremen ili manji. Ako bol potraje, često se vraća ili se čak pogorša uprkos uzimanju lijekova, to može biti znak da vam je potreban drugačiji pristup upravljanju svojim stanjem. Pretjerano oslanjanje na lijekove protiv bolova može prikriti ozbiljniji uzrok boli koji treba pravilno dijagnosticirati i liječiti.

Uticaj na želudac i probavni sistem

Jedna od najčešćih nuspojava dugotrajne upotrebe lijekova protiv bolova, posebno nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID) kao što je ibuprofen, je oštećenje sluznice želuca. To može dovesti do probavnih problema kao što su žgaravica, bol u trbuhu, mučnina ili još ozbiljnijih problema kao što su čir ili krvarenje u želucu. Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, obratite se svom ljekaru, jer to mogu biti znaci da su tablete protiv bolova ušle u vaš sistem previše puta.

