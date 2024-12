Šta da radite ako imate taman urin? Mnogi misle da mora da bude bistar, stručnjak otkriva značenje svih boja

Prema tome, obratite pažnju kad idete u toalet. Normalna boja urina varira od bledožute do tamnozlatne. Nijanse crvene, narandžaste, plave, zelene ili braon boje smatraju se abnormalnim bojama. One mogu da budu uzrokovane raznim problemima. Na primer, to može da bude rezultat uzimanja određenih lekova, jedenja određene hrane, bolesti ili dehidracije.

Poznati fitnes trener Adampfau je u jednom od svojih snimaka podelio informacije o tome šta boja vašeg urina može da ukaže:

Ako je vaš urin bistar, najverovatnije imate blago povišene elektrolite i verovatno pijete previše vode. Ako urin povremeno postaje bezbojan, to nije velika opasnost, ali ako je redovno ovako, to znači da treba smanjiti unos tečnosti.

Ako je vaš urin taman poput soka od jabuke, najverovatnije ste dehidrirani i trebalo bi da pijete više vode. Kada ne pijete dovoljno tečnosti, jedinjenja u vašem urinu postaju koncentrisanija. To ga čini tamnijom bojom.

Ako je vaš urin žute boje, najverovatnije ste potpuno hidrirani i konzumirate količinu vode koja je potrebna vašem telu.

Ako je vaš urin crven ili ima ružičastu nijansu, to može da bude rezultat konzumiranja hrane kao što je cvekla. A možda kao rezultat povrede, opstrukcije, infekcije ili bolesti bubrega. Krv u urinu je razlog za zabrinutost. Ovo može da bude znak ozbiljnih zdravstvenih problema, pa se odmah obratite lekaru.

Čak i intenzivna fizička aktivnost može da izazove promenu boje. Obično nema razloga za brigu ako vaš urin postane bledožut tokom dana. Ako promena boje traje duže od jednog dana, treba obratiti pažnju na to.

Ako boja vašeg urina ima neobičnu nijansu i ne možete da utvrdite razlog za to, bolje je konsultovati lekara. U nekim slučajevima, abnormalna boja urina je rezultat ozbiljnih bolesti koje zahtevaju lečenje,piše Mondo

Facebook komentari