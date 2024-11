Mitovi o zdravlju zimi: Izlazak sa mokorm kosom je opasan ili ne?

Postoji mnogo onih “narodnih vjerovanja” koje prakticiramo zimi ali neka od njih zapravo nisu istinita. Da li ćemo se razboljeti od hladnoće?

Može li vas nošenje nečeg toplog spriječiti da se zarazite virusom? Stručnjaci su odgovorili na nekoliko zanimljih pitanja i razbili određene mitove o zdravlju zimi.

Mit broj 1: Od hladnoće se (ne)razbolite

Iako je veća vjerovatnoća da ćete se zaraziti virusom zimi, sama temperatura nije krivac.

„Ljude razbolijevaju klice, a ne hladno vrijeme“, kaže Heather Viola, DO , ljekar interne medicine u Mount Sinai Morningside i Mount Sinai West . Morate doći u kontakt ili s rinovirusom (koji je najčešći uzrok prehlade) da biste se prehladili ili virusom gripe da biste dobili gripu, objašnjava ona. Češći boravak u zatvorenom tokom zime takođe znači da ste bliže drugim ljudima. Dakle, ako su bolesni, veća je vjerovatnoća da ćete i vi dobiti njihovu bolest. Niži nivoi vlažnosti tokom zime takođe mogu isušiti vaše nosnice, što olakšava virusima da uđu u vaše tijelo, dodaje dr. Viola.

Mit broj 2: Izlazak s mokrom kosom uzrokuje prehladu

Možda ste čuli da izlazak napolje s mokrom kosom po hladnom danu može povećati rizik prehlade. To nije baš tačno, objašnjava dr. Brull, jer se virusi poput obične prehlade prenose telesnim tečnostima kao što su kihanje ili kašalj. Vaša kosa nema apsolutno nikakve veze s procesom prijenosa. U Bosni i Hercegovini se izlazak sa mokrom kosom u narodu smatra jako opasnim, u drugim zemljama, vrlo ćete često vidjeti žene sa dugom mokorm kosom napolju bez obzira što je zrak hladniji.

“Iako mokra kosa ne može direktno uzrokovati prehladu, dobro je imati na umu koliko je važno da ostanete topli i suvi kada ste napolju tokom zime kako biste smanjili rizik od hipotermije kada su temperature dosta niske” kaže dr. Brull,piše N1

Mit 3: Uzimanje tableta vitamina C pomoći će vam da spriječite prehladu

Postoji mnogo dezinformacija o dodacima vitamina C i vašem imunološkom sistemu, kažu stručnjaci. Vitamin C je antioksidans, koji pomaže u održavanju imuniteta, objašnjava dr. Brull, ali uzimanje suplemenata koji ga sadrže neće nužno spriječiti bolest.

Neki dokazi, međutim, sugeriraju da bi uzimanje vitamina C moglo malo skratiti trajanje prehlade .

Naravno poželjno je hraniti se hranom bogatom vitaminom C kao što su pomorandže, crvena paprika, brokoli i spanać.

“Iako vitamin C možda nije jedina stvar koja stoji između vas i dana na kauču kada se osjećate loše, pazite da ga unosite dovoljno kroz hranu poput bobičastog voća i povrća jer pomaže vašem imunološkom sistemu da radi svoj posao”, zaključuje dr. Brull.

