Ovo su namirnice koje usporavaju metabolizam: Potrebno je da ih manje konzumirate

Mnoge osobe imaju razvijene loše prehrambene navike kojima utiču na usporavanje metabolizma, a samim time i na debljanje. Grupa nutricionista je za SheFinds izdvojila nekoliko namirnica koje je potrebno manje konzumirati jer usporavaju metabolizam.

Slatkiši dolaze u mnogim oblicima i okusima, poput voćnih gumenih bombona i čokoladnih pralina, ali mogu dovesti do naglog porasta šećera u krvi što dovodi do povećane proizvodnje inzulina. Sve to može usporiti metabolizam i dovesti do nakupljanja masti, prenosi Klix.

Nutricionistkinja Mary Sabat pojasnila je da slatkiši često sadrže velike količine šećera, a vrlo malo vlakana.

“Bez dovoljno vlakana, crijevna mikroflora može postati neuravnotežena što može dovesti do probavnih problema i sporijeg metabolizma”, navodi ona.

Također, jogurti sa dodatnim šećerima i umjetnim aromama mogu negativno utjecati na metabolizam. Visok nivo šećera može potaknuti otpornost na inzulin i poremetiti metaboličke procese. Nutricionistkinja Lisa Richards savjetuje da u ishranu uvrstite obični grčki jogurt bez dodatnih šećera i zasladite ga prirodnim dodacima poput svježeg voća i meda.

Pretjerano konzumiranje bijelog hljeba također usporava metabolizam jer potiče rast inzulina. Nutricionistkinja Krutika Nanavati savjetuje da u ishranu uvrstite hljeb od alternativnih vrsta brašna poput bademovog ili kvinojinog jer sadrže više hranjivih tvari i podržavaju zdrav metabolizam.

I kupovni muffin sadrže velike količine šećera, bijelog brašna i nezdravih masti, a sve to može dovesti do naglih promjena u nivou šećera u krvi što dugoročno usporava metabolizam. Nutricionistkinja Lisa Andrews navodi da pojedini muffin sadrže više od 350 kalorija po komadu, što ih čini kalorijskom bombom bez dovoljno hranjivih tvari.

Keksi puni rafiniranih šećera i nezdravih masti mogu također dovesti do sporijeg metabolizma jer sadrže mnogo kalorija z dodatnog šećera i pružaju malo hranjivih vrijednosti.

Prerađeni mesni proizvodi bogati su zasićenim mastima i aditiva, što također dovodi do usporavanja metabolizma. Kao zdraviju alternativu, nutricionistkinja Mary Sabat savjetuje uvođenje svježeg voća, orašastih plodova i grčkog jogurta u ishranu.

Slatke žitarice sadrže velike količine šećera i rafiniranih ugljikohidrata što usporava metabolizam i dovodi do povećanja tjelesne mase. Zbog toga nutricionisti savjetuju odabir zobene kaše, grčkog jogurta s voćem ili žitarica od cjelovitog zrna s malo dodatnih šećera kao zdravije opcije.

