Koliko je vremena potrebno da se srce bivšeg pušača oporavi?

Mnogi ljudi znaju da pušenje oštećuje krvne sudove i da je glavni faktor rizika za srčana oboljenja. Istraživači su sada otkrili koliko je velika šteta od pušenja – i koliko je vremena potrebno da se zdravlje srca vrati u normalu.

Preporučuje se prestanak pušenja što je pre moguće jer može biti potrebno više od dvije decenije da se zdravlje srca vrati u normalu nakon što osoba prestane da puši, prenosi n1.

Istraživači u Južnoj Koreji otkrili su da je potrebno 25 godina da bi kardiovaskularni sistem bivšeg pušača postao sličan osobi koja nikada nije pušila.

A pušači koji su pušili više od osam godina imaju sličan rizik od srčanog ili moždanog udara kao i oni koji i dalje puše.

Njihovo istraživanje, objavljeno u časopisu JAMA, ispitalo je više od 100.000 bivših pušača i više od četiri miliona ljudi koji nikada nisu pušili.

Bivši pušači su praćeni deset godina nakon prestanka pušenja. Bilježili su svoje godine, godine kada su počeli da puše, broj cigareta koje su popušili dnevno i godine u kojima su prestali da puše.

Pronađena je veza između rizika od kardiovaskularnih bolesti i količine cigareta koju je osoba popušila – oni koji su bili umjereni pušači primijetili su naglo smanjenje rizika ubrzo nakon što su prestali.

Za „teške“ pušače koji su pušili najmanje osam godina, istraživači su zaključili da bi moglo proći 25 godina da rizik od srčanog i moždanog udara padne na nivo osobe koja nikada nije pušila.

„Trebalo bi smatrati da je rizik od kardiovaskularnih bolesti za teške bivše pušače jednak riziku pušača koji nastavljaju da puše“, rekli su autori studije.

Bolesti uzrokovane pušenjem

Pušenje može izazvati mnoge bolesti, uključujući rak pluća, jetre, želuca, creva i pankreasa. Hemikalije u cigaretama čine zidove arterija ljepljivim, a masne supstance se lepe za zidove. Ove masne supstance mogu začepiti arterije i smanjiti prostor za pravilan protok krvi.

Ako se arterije koje prenose krv do srca začepe, to može dovesti do srčanog udara, a ako se začepe arterije koje prenose krv do mozga, to može dovesti do moždanog udara.

Pušenje takođe može uticati na vaše srce i krvne sudove povećavajući rizik od krvnih ugrušaka, izazivajući trenutno povećanje otkucaja srca i krvnog pritiska i smanjujući količinu kiseonika koja stiže do ostatka vašeg tijela.

Poslije samo 20 minuta, vaš otkucaj srca i krvni pritisak će početi da se vraćaju u normalu. Poslije dva do tri dana, vaš miris i ukus će početi da se poboljšavaju. Nakon godinu dana, rizik od srčanog udara je prepolovljen u poređenju sa pušačima.

Ostale prednosti odvikavanja od pušenja uključuju:

– svježi dah i bijelji zubi

– koža mlađeg izgleda

– više energije, manje umora i manje glavobolje

– jači imuni sistem – lakša borba protiv prehlade i gripa

– povećana seksualna želja

U prosjeku, pušači koji prestanu da puše u tridesetim godinama života produžiće život za 10 godina. Čak i prestanak pušenja u 60-im može produžiti život za oko tri godine, piše The Sun.

