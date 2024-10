9 znakova menopauze koje je bolje znati dok ste mlade

1. Promjene raspoloženja

Kroz ovo su saznali da žene tokom menopauze mogu imati iznenadne promjene raspoloženja, čak i ako za njih nema razloga. Vremenom, promjene raspoloženja postaju manje frekvencije uz fiziološke promjene.

2. Znojenje

Rezultati pokazuju da se ovi simptomi otkrivaju kod 25,7% žena, ali kod žena u kasnoj fazi menopauze, ovi simptomi su iskusili 52,6% žena. Kako bi se simptomi manje primijetili, iz vaše ishrane treba isključiti određene začine, lijekove i alkohol. A ako ste pušač, trebali biste prestati da pušite, prenosi Novi.

3. Teškoće sa spavanjem

Problemi sa spavanjem su jedna od najvećih žalbi žena koje imaju menopauzu. U novoj istraživačkoj studiji koja je sprovedena na Univerzitetu u Ilinoisu u Urbani-Champaign od žena od 45 do 55 godina naučnici su otkrili da se problemi sa spavanjem javljaju u različitim stadijumima menopauze, ali su u korelaciji sa depresijom i vrućim bljescima.

4. Depresija

Menopauza je normalni dio života i većina žena to doživljava na sličan način. Međutim, neke žene postaju ranjive u pogledu fizičkog i psihičkog zdravlja. Postoji veliki rizik od depresije. Ako žene odu do ljekara na vrijeme i budu testirane na depresiju, to bi moglo pomoći da se smanje i čak eliminišu simptomi.

Facebook komentari