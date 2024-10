Da li znate šta da radite kada nivo šećera u krvi opadne?

Koji su simptomi hipoglikemije?

Najčešći simptom je jaka glad, ali može da se javi i malaksalost, drhtanje ruku, pojačano znojenje, konfuznost, nerazumljivost, nekada osobe sa hipoglikemijom ne mogu da izgovore rečenicu do kraja, ne mogu da misle dovoljno, smetnje u pamćenju, kratkom onom brzom pamćenju, pa sve do gubitka svijesti i to su teške hipoglikemije. I tu se naravno pacijentu ne može ništa stavljati u usta. U tom slučaju mora da reaguje hitna pomoć, a glukoza se daje venski. To su ozbiljna stanja koja zahtijevaju i hospitalizaciju.

Šta je pravilo 15-15?

Kada osjetite simptome niskog šećera, konzumirajte 15 grama brzodjelujućih ugljenih hidrata (npr. tablete glukoze tj. dekstroze do ukupno 15 g dekstroze, 1 kašiku meda ili 1/2 šolje soka).

Nakon toga, sačekajte 15 minuta i ponovo provjerite nivo šećera u krvi. Ako je i dalje nizak, ponovite postupak.

Namirnice koje brzo podižu glukozu:

tablete glukoze

voćni sok

slatkiši poput meda ili džema

gazirani napici koji sadrže šećer (ne dijetalne verzije)

Primjena pravila 15-15 može u kritičnim momentima značajno da pomogne i spriječi da dođe do kome.

Istraživanja pokazuju da hipoglikemije nisu rijetke. Pokazalo se da je čak 98 odsto pacijenata koji su na insulinu sa tipom 1 dijabetesa imalo neko iskustvo sa hipoglikemijom.

Hipoglikemija je veoma ozbiljno stanje, jer samo jedan nagli pad šećera u krvi može da izazove moždani ili srčani udar.

Da bi prevenirali hipoglikemije kod oboljelog od dijabetesa osnovno je da pacijent sprovodi samokontrolu, često mjerenje nivoa šećera u krvi i usklađivanje nivoa šećera u krvi sa postojećom terapijom, u ovom slučaju najčešće insulinskom terapijom, prenosi Kurir.

Facebook komentari