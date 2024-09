Visok krvni pritisak i glavobolje mogu da upute na manjak ovog minerala

Visok krvni pritisak i uporne glavobolje, mogu da budu posljedica više zdravstvenih problema, nekada i manjka bitnog minerala – magnezijuma. Kada se visok krvni pritisak i glavobolje ne mogu da kontrolišu ljekovima potrebno je posumnjati i na nedostatak magnezijuma.

Simptomi nedostatka magnezijuma

Visok krvni pritisak, visok šećer, uporne glavobolje,grčevi u mišićima, pojačana anksioznost, nesanica, često su simptomi manjka magnezijuma, esencijalnog minerala koji učestvuje u brojnim fiziološkim funkcijama organizma. Ima udjela u više od 300 enzimskih reakcija zaslužan je za zdravlje kostiju, srca, utiče na raspoloženje i psihičko zdravlje.

Stručnjaci navode da je teijlu potrebno 360 do 410 mg magnezijuma dnevno. Nedostatak magnezijuma može da bude praćen vodenastom stolicom, grčevima stomaka, neodložnom potrebnom za pražnjenjem.

Nedovoljne količine magnezijuma često su posljedica neadekvatne ishrane, u kojoj preovladavaju visoko procesuirane industrijske namirnice.

Jedan lijek može da smanji nivo magnezijuma

Pacijenti na terapiji hidrohlorotiazidom (tablete za izbacivanje tečnosti) koja je uobičajeni dio liječenja visokog krvnog pritiska, češće imaju probleme sa nedostatkom magnezijuma.

Pacijentima koji koriste hidrohlorotiazid ljekari savetuju praćenje nivoa elektrolita u krvi, kao što su kalijum, natrijum i kalcijum. Ovaj lijek može prije svega da snizi vrijednosti kalijuma, ali da umanji i količinu magnezijuma.

Oprez pri korišćenju ljekova protiv gorušice

Konzumacija alkohola i to umjerena, takođe može da bude faktor rizika nedostatka magnezijuma, kao i upotreba ljekova za lječenje simptoma gorušice i gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), to jest inhibitora protonske pumpe, koje je moguće kupiti u slobodnoj prodaji. U slučaju da se ovi ljekovi koriste duže od tri meseca, a posebno duže od godinu dana može se javiti hipomagnezijemija, to jest nedostatak magnezijuma.

Bitno je da pri korišćenju inhibitora protonske pumpe obratimo pažnju na simptome kao što su iscrpljenost, konvulzije, vrtoglavice, aritmije. Stručnjaci naglašavaju da ovi simptomi mogu da budu u početku veoma blagi, ali da se vremenom pogoršaju, bitno je da se javimo ljekaru koji može da nam preporuči dobru terapiju za nadoknadu manjka magnezijuma.

Kako se mogu provjeriti nivoi magnezijuma?

Laboratorijske analize krvi neće nam možda dati dovoljno pouzdane rezultate. Postoji i laboratorijski test koji provjerava intracelularni magnezijum. Ovaj test je dosta skuplji i može da otkrije ćelijski manjak magnezijuma bolje od standardnog testa. Moguće je da pacijent ima simptome nedostatka magnezijuma, ali da se standardnom dijagnostikom uočavaju normalni nivoi magnezijuma u serumu.

Suplementacija samo u dogovoru sa stručnjakom

Ljekari upozoravaju da se suplementi nikada ne koriste na svoju ruku, potrebno je da prethodno stručnjak potvrdi manjak minerala, pa da se tek onda pacijentu savjetuje suplementacija. Doze su individualne i usklađene sa opštim zdravstvenim stanjem.

Ko ne bi trebalo da koristi suplemente magnezijuma

Bubrežni bolesnici nikako ne bi smjeli da koriste samostalno magnezijum, nego tek uz dozvolu i praćenje primene od strane ljekara. Moguće je da će pojedine osobe slabije tolerisati magnezijum i imati izražene gastrointestinalne tegobe. S druge strane, pacijenti sa neredovnim pražnjenjem crijeva i konstipacijom, mogli bi da imaju koristi od primjene magnezijuma.

Pacijentima sa učestalim stolicama ili sindrom iritabilnog crijeva, savetuje se da u dogovoru sa stručnjakom razmisle o primjeni magnezijum glicinata, koji ima manje neželjenih efekata na specifične soli magnezijuma koja ima manje neželjenih efekata na gastrointestinalni sistem.

Kada možemo da očekujemo rezultate?

Magnezijum se, uglavnom, koristi prema preporuci stručnjaka tokom tri mjeseca, tek posle tog vremenskog roka može da se potvrdi ili negira njegovo djelovanje. Magnezijuma ima u velikim količinama u orašastim plodovima, pasulju, sjemenkama, crnoj čokoladi sa dosta kakaa, prenosi Telegraf

