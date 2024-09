Ukoliko imate nervozna crijeva ove navike se morate odreći

Evo što kažu stručnjaci, koja je navika br. 1 koje se morate odreći ako imate IBS.

Šta je IBS?

IBS je hronični gastrointestinalni poremećaj koji zahvata debelo crijevo i pogađa milione ljudi. Karakteriše ga niz simptoma, uključujući bolove u stomaku, grčeve, nadutost, gasove i promene u navikama pražnjenja creva, poput dijareje ili zatvora. Ozbiljnost simptoma može varirati od osobe do osobe i može značajno uticati na kvalitet života, otežavajući uživanje u hrani van kuće, opuštanje ​​u vremenu s prijateljima i istraživanje ​​nove kuhinje.

Tačan uzrok IBS-a nije u potpunosti shvaćen, ali se vjeruje da uključuje složenu interakciju faktora. To uključuje komunikaciju između crijeva i mozga, probleme s pokretljivošću crijeva, osjetljivost na hranu, stres i neravnotežu u crijevnim bakterijama. Za razliku od upalnih bolesti crijeva, poput Kronove bolesti ili ulceroznog kolitisa, IBS ne uzrokuje vidljiva oštećenja crijeva, što može uzrokovati teško dijagnosticifikovanje i učinkovito liječenje.

Postoje mnogi drugi faktori koji mogu izazvati simptome IBS-a poput stresa, teskobe i lošeg sna, pa fokusiranje samo na hranu možda neće u potpunosti ublažiti simptome. Budući da simptome IBS-a mogu pokrenuti različiti faktori, uključujući ishranu, stres i hormonalne promene, upravljanje simptomima često zahtijeva personalizovani plan.

Jedna od najčešćih grešaka koju ljudi s IBS-om čine je pretjerana restriktivnost ishrane. Izbacivanje potencijalnih okidača hrane može se činiti kao najbolji pristup. Međutim, ova navika može dugoročno pogoršati vaše stanje.

Mnogi ljudi s IBS-om takođe upadaju u zamku eliminacije više grupa namirnica u pokušaju da kontrolišu svoje simptome. Iako bi to moglo pružiti privremeno olakšanje, može dovesti do osjetljivijih crijeva, nedostataka u ishrani i uopšteno nižeg kvaliteta života. Pretjerana restrikcija takođe može stvoriti krug tegoba i stresa oko hrane. To može biti posebno problematično, budući da je stres dobro poznati okidač za simptome.

U nekim slučajevima ovo restriktivno ponašanje može dovesti do stanja poput ortoreksije, nezdrave opsednutosti jedenjem samo “čiste” ili “sigurne” hrane. To ne samo da ograničava raznolikost i uživanje u hrani, već može i pogoršati simptome IBS-a zbog nedostatka potrebnih hranjivih stvari koje podržavaju zdravlje crijeva.

Umjesto izbacivanja cijelih grupa namirnica ili ozbiljnog ograničavanja ishrane, učinkovitiji pristup je identificikovati specifične okidače kroz strukturiranu kratkoročnu eliminacijsku dijetu pod vodstvom ljekara. To uključuje privremeno uklanjanje uobičajenih namirnica koje izazivaju i zatim njihovo postupno ponovno uvođenje kako bi se tačno odredilo koje zapravo uzrokuju simptome. Ova metoda omogućava vam održavanje uravnotežene ishrane dok još uvijek kontrolišete svoj IBS.

“Drugi ključni faktor koji treba uzeti u obzir je uloga vlakana u vašoj ishrani. Iako su vlakna ključna za zdravlje probavnog sistema, količina vlakana koju konzumirate može značajno uticati na simptome IBS-a. Kao i vrsta vlakana koje jedete. Na primjer, netopiva vlakna, koja se nalaze u cjelovitim žitaricama i nekom povrću, mogu pogoršati simptome kod nekih ljudi, pogotovo onih sklonih opstipacji. Topiva vlakna iz zobi, graška, voća i određenog povrća poput brokolija, šargarepe i zelenih mahuranki mogu pomoći vašoj probavi”, kaže nutricionistkinja Šejla Paterson.

