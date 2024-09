Urinarne infekcije se često vraćaju, a mogu da ih iskomplikuju neke namirnice

Najčešći krivac je bakterija Escherichia Coli. Blagovremeno liječenje može da spriječi moguće komplikacije i vraćanje bolesti. Pored odgovarajućih lijekova stanje mora da se reguliše i zdravim navikama. Potrebno je da konzumiramo adekvatne količine vode, ne odlažemo mokrenje, ali i vodimo računa o načinu ishrane. Začinjenje namirnice, kofein, mogu u nekim situacijama da otežaju proces oporavka.

Može li hrana da utiče na razvoj urinarne infekcije?

Stručnjaci skreću pažnju da način ishrane nije bitan faktor rizika kada se radi o urinarnim infekcijama, ali smatraju da kada već dođe do zdravstvenog problema valja izbjegavati neke namirnice, kako bi se tijelo što kvalitetnije oporavilo od infekcije. Pojedine namirnice mogu dodatno da iritiraju mokraćnu bešiku i uspore proces liječenja, vjeruju neki doktori.

Začini

Začini mogu da dodatno iritiraju urinarni sistem. Paprika može da dovede do problema, ne preporučuje se ni paradajz dok traje urinarna infekcija.

Čokolada

Čokolada sadrži šećer, kakao i malo kofeina koji je i diuretik, što može da dodatno iritira već osjetljivu bešiku. Preporuka je da biramo tamnije čokolade sa većim sadržajem kakaoa, koji sadrži antioksidanse koji mogu da otežaju razvoj bakterija zbog kojih dolazi do urinarne infekcije.

Slatka pića

Slatka pića mogu doprinijeti razvoju urinarnih infekcija. Šećer povećava kiselost urina i podstiče razvoj bakterija. Potrebno je da ograničimo unos raznih industrijskih sokova, uključujući i sok od narandže, limunadu. Sok od brusnice često se predstavlja kao način prevencije i bržeg i boljeg liječenja urinarnih infekcija. Ovaj sok je dozvoljen, ali savjet ljekara je da dobro pročitamo etiketu prije kupovine i da izaberemo prirodan sok od brusnice bez dodatka i šećera.

Potrebno je izbjegavati i kofein tokom infekcije, ali i alkoholna pića, miješanje pića, kokteli sa dodacima šećera mogu da iritiraju bešiku. Nije dozvoljena upotreba alkohola dok smo na terapiji antibioticima. Moguće su interakcije u vidu mučnine, nervoznog stomaka, povraćanja, dijareje i na kraju komplikacije stanja.

Povišen pH kao znak urinarne infekcije

Kako bismo prevenirali razvoj pijeska ili kamena u bubregu, bitno je da pH vrijednost urina bude blago alkalan. Kada su pH vrijednosti urina manje dolazi do skupljanja kristala kalcijum-oksalata, mokraćne kiseline i cistina u urinu, što sve može da bude uvod u razvoj oksalatnog, uratnog i cistinskog kamena u bubregu. Normalne vrijednost pH urina su 4,5 do 8,0, a zavise od načina ishrane, metabolizma. Povišen pH može da bude znak urinarne infekcije. Savjet je da dok se liječimo izbjegavamo industrijske sokove, prerađena mesa, sir, začine.

Kako se piju antibiotici?

Urinarne infekcije liječe se zdravim navikama, ali i antibioticima. Potrebno je da pažljivo slušamo uputstva ljekara i popijemo propisanu dozu antibiotika. Moguće je da se simptomi smire već poslije dva dana primjene antibiotika, ali odsustvo simptome ne znači da mikroorganizama koji su krivci za infekciju više nema u mokraći. Ukoliko ne popijemo do kraja odgovarajuću dozu antibiotika dolazi do umnožavana bakterija i povratka bolesti.

Vitamin C, higijena

Ljekari savjetuju adekvatne količine vode, koje dodatno ispiraju bakterije iz bešike. Ne smemo da odlažemo potrebu za mokrenjem, bitno je da održavamo dobru higijenu, da redovno peremo genitalije i da mokrimo poslije seksualnog odnosa. Ne savjetuju se intimni sprejevi, kupke, mirišljavi toalet papir. Jaki sapuni mogu da nadraže uretru (mokraćnu cijev) i genitalije.

Pojedini stručnjaci savjetuju vitamin C, jer se vjeruje da on povećava kiselost urina i na taj način sprečava razvoj bakterija. Ipak, nema još dovoljno jasnih dokaza da vitamin C može da spriječi urinarne infekcije, prenosi Telegraf.

Facebook komentari