Sedam mogućih uzroka lažno pozitivnog testa na trudnoću

Vjerovali ili ne, lažno pozitivan test na trudnoću mnogo je češći nego što mislite, posebno danas sa super osjetljivim OTC testovima.

Dakle, šta je lažno pozitivan test na trudnoću i zašto se to dešava? Evo osam mogućih razloga zašto se to događa.

Hemijska trudnoća

Kada je test pozitivan, ali su nivoi hCG niski i menstruaciju dobijete nekoliko dana do sedmicu dana kasnije od očekivanog, to se naziva biohemijska trudnoća. To u suštini znači da ste imali pozitivne hormone trudnoće u urinu i/ili krvi, ali nije bilo kliničkih (tj. ultrazvučnih) dokaza trudnoće.

U osnovi, sperma je zaista oplodila jajnu ćeliju i stvoren je embrion – čak i implantiran – ali nije mnogo napredovao. Otprilike polovina ovih slučajeva ranog gubitka trudnoće uzrokovana je hromozomskim problemima.

Vanmaterična trudnoća

U normalnoj trudnoći, oplođeno jaje se veže za sluzokožu materice. Ali vanmaternična trudnoća je kada se oplođeno jaje zaglavi na putu do materice i raste negdje drugdje, obično u jajovodu. Ako se to dogodi, možda ćete dobiti lažno pozitivan test na trudnoću jer će vaše tijelo otpuštati HCG.

Stvar je u tome da oplođeno jaje ne može preživjeti izvan materice. Ako ne pobacite prirodnim putem, a primijetite jak bol u trbuhu ili zdjelici s krvarenjem, ekstremnu vrtoglavicu ili bol u ramenu — posjetite liječnika što prije.

Niste se pravilno testirali

Testovi za trudnoću kod kuće rade sa skoro 99% tačnosti – kada se pravilno koriste. Ured za zdravlje žena u Ministarstvu zdravlja i socijalnih usluga napominje da svi testovi na trudnoću dolaze s uputama i da ih treba pažljivo pratiti, obično čekajući oko dva minuta da provjerite rezultate. Većina testova također ima nešto što se zove “kontrolni indikator” u prozoru rezultata. Ovo vam govori da test radi ispravno. Ako se kontrolna linija ili simbol ne pojavljuju? Test ne radi kako treba pa biste mogli dobiti pogrešan rezultat.

Molarna trudnoća

Molarna trudnoća je rijetka i neodrživa trudnoća koja raste u maternici na početku trudnoće. To se dešava ili kada se spermatozoid prerano podijeli tokom oplodnje ili kada postoji abnormalna posteljica i nema fetusa. U oba razloga, nivoi HCG-a su često visoki i možete dobiti lažno pozitivan test na trudnoću. Ako imate molarnu trudnoću ( što se događa u otprilike svake 1 od 1000 trudnoća), to se često otkrije na abnormalnom ultrazvuku ili možete imati simptome kao što je rano krvarenje.

Uzimate lijekove koji sadrže HCG

Većina lijekova neće utjecati na rezultate testa na trudnoću, ali određeni lijekovi, uključujući neke injekcije koje se koriste za stimulaciju ovulacije kod žena s neplodnošću, sadrže HCG u sebi i mogu potencijalno dovesti do lažno pozitivnog testa na trudnoću. Ako uzimate bilo kakve lijekove koji će vam pomoći da zatrudnite, stručnjaci predlažu da posjetite svog liječnika kako biste potvrdili svoje rezultate.

Prolazite kroz perimenopauzu i menopauzu

Ponekad žene koje su u perimenopauzi ili prolaze kroz menopauzu imaju visok nivo HCG-a, što može uzrokovati da test na trudnoću bude pozitivan iako niste zaista bili trudni.

Zdravstvene komplikacije

Ovo je rijetko, ali neka medicinska stanja kao što su određene vrste raka, hronične bolesti bubrega, kao i problemi s vašim jajnicima mogu uzrokovati povećanje nivoa HCG u tijelu i potencijalno dovesti do lažno pozitivnog testa na trudnoću, prenosi Klix.

