Prehlada zbog klima uređaja: Kako da se rashladimo, a ne razbolimo

Bez klime u ovo doba godine jednostavno ne možemo. Studija 2004. godine objavljena u časopisu Journal of Epidemiology, objašnjava da je sve više bolesti izazvanih nepravilnom upotrebom klima uređaja. Kao poseban problem stručnjaci navode centralne klima uređaje, boravak u prostoriji koja se hladi ali ne provjetrava. U ovim uslovima moguće su iritacije disajnih organa, očiju, mnogo osoba se žali na suv kašalj, glavobolje.

Prehlada na plus 30 stepeni Celzijusa

Zdravstveni problemi prouzrokovani nepravilnom primjenom klima uređaja se označavaju i kao “sindrom bolesne zgrade”. Ovim pojmom opisuju se kolektivni simptomi osoba koje duži dio dana borave u neprovjetrenim i klimatizovanim prostorijama, u kojima su razlike između spoljne i unutrašnje temperature vazduha veće od 10 stepeni Celzijusa. Česte su glavobolje, pa čak i migrene, suv kašalj, vrtoglavice, mučnine, problemi sa koncentracijom, umor, osjetljivost na mirise.

Istraživanja navode da stanovnici razvijenih zemalja svijeta provode i do 90 odsto vremena u zatvorenim prostorima. Loše održavani klima uređaji koji se ne čiste mogu da budu ispunjeni bakterijama, gljivicama koje kruže u prostoriji. Kod osjetljivih osoba može da dođe do alergijskih reakcija, respiratornih problema, prehlade, nesanice usljed bučnijih klima uređaja.

Može da dođe i do teškog zapaljenja pluća

Dr Nathan Spence upozorava da neodržavani klima uređaji mogu da izazovu i legionarsku bolest, težak oblik zapaljenja pluća usljed infekcije bakterijom legionela.

Stručnjaci objašnjavaju da klima uređaji ne uvlače vazduh iz spoljne sredine, što znači da u prostoriji koja se ne provjetrava nema dovoljno kiseonika. U ovim uslovima mikroorganizmi slobodno kruže u prostoriji, moguća je pospanost zbog manjka kiseonika. Posebno su opasne centralne klime koje se loše održavaju. U prostorijama koje se ne vjetre jače je zagađenje vazduha, koji je suv i hladan i lako iritira oči, respiratorne organe, pa i same bronhije, usljed čega je moguće da na kraju dođe i do prehlade.

Soba sa nedovoljno kiseonika i mnogo prašine

Ukoliko se filteri klima uređaja na čiste i ne održavaju može da dođe do pojave mikroorganizama, stafilokoka, buđi, gljivica. Kada klima radi u stalno zatvorenoj prostoriji, diže se prašina sa predmeta i poda, a u isto vrijeme nema dovoljno kiseonika, što su sve uslovi za razvoj mikroorganizama.

Kako da se spriječi prehlada?

Preporuka je zato da se prostorija redovno usisava i čisti, prije nego što uključimo klima uređaj. Prehlada i infekcije mogu da se spriječe redovnim provjetravanjem prostorije, u kojoj radi klima uređaj. Stručnjaci navode da je dovoljno da nekoliko puta, po par minuta u toku dana, napravimo promaju. Ukoliko imamo suv kašalj i iritirano grlo potrebno je da pijemo dovoljne količine vode, kako ne bi došlo do dehidracije i razvoja daljih komplikacija, prenosi Telegraf.

