Ljekari upozoravaju: Oprezno sa lijekom Ozempic koji skida kilograme

Iako ga ljudi u brojnim zemljama koriste kako bi skinuli nekoliko kilograma viška, a može se pronaći i kupiti online, on ipak može prouzrokovati brojne probleme ukoliko se ne koristi uz saglasnost doktora.

Kako je za “Nezavisne novine” pojasnila Gordana Grubor, endokrinolog, za ovaj lijek bi apsolutno trebalo imati ljekarsku saglasnost.

“On je kao druga indikacija registrovan za liječenje gojaznosti, ali tu moramo biti oprezni, jer može da napravi problem sa štitnjačom, ukoliko već postoji neki problem s njom. Ona se mora uporedo kontrolisati, jer može izazivati nuspojave poput mučnine, nadimanja, problema sa gastrointestinalnim traktom i stvarno treba biti oprezan”, istakla je Gruborova,pišu Nezavisne

Pojašnjava da je ovaj lijek odobren od strane Američke federacije za lijekove te da svugdje u svijetu, od svih lijekova za liječenje gojaznosti, ima najmanje nuspojava, ali je skup i mora ići pod kontrolom doktora.

“Može dovesti do gubitka mišićne mase kod mladih ljudi, a uglavnom se daje ako je body mass indeks gojaznosti preko 30 kg/m2 pa naviše. Ako se uzima pravilno i pod nadzorom doktora, postepeno se doza povećava. Upravo zbog toga je uzimanje preko interneta dosta rizično”, kazala je ona.

Prema njenim riječima, mjesečna terapija kod nas je oko 200 KM, dok je na Zapadu vjerovatno i skuplji.

“Ali, vlada nestašica ovog lijeka i mislim da je neetički da to koriste pacijenti zbog nekoliko kilograma viška, jer je to lijek koji kod gojaznih dijabetičara tipa 2 izuzetno redukuje mogućnost srčanog, moždanog udara i sl. Za njih je to lijek koji je jako povoljan i smanjuje mogućnost komplikacija na krvnim žilama. S obzirom na to da je ograničena njegova proizvodnja, smatram da bi ga trebalo uzimati samo uz preporuku endokrinologa”, ističe ona.

Dodaje da, ako je u pitanju gojazan pacijent tip 2, koji ne može drugim lijekovima postići dobru kontrolu, onda ga Fond priznaje i pacijent ga dobije besplatno.

Inače, on se nalazi na listi lijekova A, A1, B, Fonda zdravstvenog osiguranja RS, te se ne plaća.

U jednoj banjalučkoj apoteci su nam potvrdili da imaju na stanju ovaj lijek te da se izdaje isključivo na recept.

Ipak, kako se može vidjeti na kupoprodajnoj stranici u BiH, ovaj lijek se prodaje online, a 1 mg Ozempica košta 250 KM.

Lijek Ozempic je registrovan u jačinama od 0,25, 0,5 i 1 mg, a nalazi se u obliku rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom penu i primjenjuje se potkožnim injekcijama,pišu Nezavisne

