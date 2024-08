U Italiji dobila “asfaltnu bolest”, a ništa nije osjećala: “Kad sam pogledala kožu, prestravila sam se”

“Asfaltna bolest” se manifestuje se kao osip na nogama. Najčešće se javlja na butinama i potkolenicama kao rezultat dizanja toplih isparenja asfalta koji sadrži niz opasnih materija. O svom slučaju pričala je jedna žena Kasija, koja je nedavno otputovala u Italiju. Godinama je bila fascinirana Italijom. Tokom kursa italijanskog jezika upoznala je ljude sa kojima često odlazi na kratka putovanja. Istakla je da je veoma oprezna u primeni zaštite od sunca, kao i da uvek nosi zatvorene cipele i odeću dugih rukava. Ništa drugačije nije bilo ni tokom poslednjeg putovanja u Italiju u junu.

“Prva stanica je bio Napulj. Nosila sam zatvorene cipele i duge pantalone. Prijatelji su uveče primetili da mi se na listovima pojavio osip. Ne bih ni znala za to jer me nije ni svrbelo. Crvene fleke bile su samo na listovima. Prijatelji, među kojima je i jedan doktor, rekli su da bi to mogla da bude ‘asfaltna boles’ ili drugi autoimuni odgovor povezan sa kontaktom sa alergenom. Dali su mi steroide. Osip se nastavio, ali se nije proširio na druge delove tela. Uprkos vrućini, nisam želela da rizikujem. Do kraja odmora u Italiji nosila sam zatvorene cipele i dugačke pantalone. Po povratku, odmah sam zakazala pregled kod dermatologa, ali je u međuvremenu osip nestao. Kada sam videla kožu na nogama, bila sam prestravljena. Na sreću, nije me ništa bolelo niti svrbelo”, ispričala je,piše Mondo

Asfaltna bolest

Asfaltni osip najčešće se pojavljuje na listovima i potkolenicama trkača ili turista koji su izloženi kontaktu sa toplim isparenjima asfalta. Osip može da izazove bol na koži i svrab. Često nestaje nakon nekoliko dana. Međutim, ako tečnost počne da se skuplja, trebalo bi da se obratite lekaru što je pre moguće. Ako primetite “pečate” na nogama, koristite glukokortikosteroidnu mast ili gel. Osip na nogama možete da mažete hidratantnim losionom sa sastojcima koji ne iritiraju kožu, što će vam svakako olakšati češanje nogu

