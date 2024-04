NJABOLJI MANIKIR ZA PROLJEĆE: Slaže se uz sve i savršeno kombinuje

S prolećem u punom zamahu i uzbudljivim letom pred nama, nije ni čudo da svi od slavnih dama preko beauty entuzijastkinja uživaju u ovoj paleti boja.Jedna od najboljih stvari kod zelenog manikira su sve one raznolike verzije. Postoji manikir nadahnut biljkama, pa dolazi u zelenim bojama lišća ili ima cvetne motive.Tu su upečatljivi neonski dizajni koji su savršeni za one koji žele da se istaknu svojim manikirom, a postoje i razne minimalističke verzije koje zrače tihim luksuzom.Odvažite se i odaberite ovaj trenutak povratka prirodi s jednostavnim slojem zelene u nijansi žalfije koja je jedna od omiljenih boja slavnih žena poput Kendal Džener ili se opredelite za kratke, prirodne nokte koje ćete ukrasiti smaragdno zelenom bojom, navodi Miss7.Neki od trenutno najupečatljivijih trendova kombinuju nekoliko nijansi zelene za potpuno jedinstveni dizajn koji je savršen za one ležernog i razigranog karaktera, na vama je da odaberete najdraži, a ova boja je sve što vam treba ove sezone,piše Žena

