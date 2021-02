Ovi SASTOJCI će vam pružiti najbolju NJEGU LICA ikada: I to dok SPAVATE!

Pažljivo pročitajte etiketu i ona će vam pružiti najveći deo odgovora – drugi deo odnosi se na kombinacije aktivnih sastojaka u različitim preparatima koje koristite. Vitamin C je heroj dnevne nege. Hijaluronska kiselina, peptidi i vitamini B grupe (u koje spada i nijacinamid) jednako su korisni i ujutro i uveče ali koji su to super-heroji koji za nas rade dok se mi odmaramo?

Kako bismo vam olakšali život, evo onih uz koje će se vaša koža najbolje oporaviti ali i čija je moć tako jaka da je nekad najbolje preskočiti ih tokom dana.

AHA VOĆNE KISELINE

U ove kiseline spadaju glikolna i laktična. Najbolje ih je koristiti noću iz više razloga, a jedan od njih jeste i taj da se ne slažu baš najbolje sa vitaminom C kao i to da kožu čine osetljivijom na sunce. Idealno ih je koristiti nekoliko puta nedeljno (u zavisnosti od koncentracije), a redovna upotreba će dovesti do dramatičnih rezultata u teksturi, sjaju kože ali i popravljanju sitnih bora. Ove kiseline nikada ne treba kombinovati sa retinolom i tretionoinom (ako koristite i njih, najbolje je da to učinite naizmenično svake druge noći).

BHA VOĆNE KISELINE

Realno, kada spominjemo BHA govorimo o salicilnoj kiselini koja se naširoko koristi u borbi protiv masne kože i akni zato što kožu dubinski čisti i popravlja joj teksturu. Ne treba je koristiti preko dana iz istih razloga zbog kojih i kiseline iz AHA grupe. U noćnoj rutini ih pak možete kombinovati za maksimalan efekat ukoliko nemate osetljivu kožu sklonu iritacijama.

RETINOL

Retinol i tretinoin su derivati vitamina A različite jačine koji ubrzavaju ćelijski turnover i dokazano utiču na smanjenje bora, fleka i upalnih procesa na koži poput akni. Važno je imati na umu da se oni nikada ne koriste u toku dana zato što kožu čine osetljivom na sunce kao i to da ukoliko ih koristite noću, visok SPF u toku dana je obavezan. Ovi sastojci se ne kombinuju sa vitaminom C, kao ni sa kiselinama. Ukoliko vaša koža ne može da podnese retinol, probajte sa nešto blažom biljnom alternativom bakuhiolom.

RESVERATROL

Evo novog dela anti-ageing slagalice: neki antioksidansi su odlični za noćnu upotrebu. Jedan od njih je upravo resveratrol koji ubrzava i intenzivira mehanizme obnavljanja kože, boostuje njenu odbranu od slobodnih radikala i indukuje veću proizvodnju kolagena.

HIDROHINON

Ovaj aktivni sastojak koristi se u borbi protiv raznih hiperpigmentacija – melazme, fleka od sunca, fleka nastalih od akni i tamnih ožiljaka. Iako se u teoriji može koristiti i samo ujutro, većina dermatologa ga preporučuje za upotrebu više puta u toku dana, a pošto se kombinuje jako dobro sa retinolom idealan je i za noć.

BENZOIL PEROKSID

Sastojak koji se često koristi u borbi protiv akni ograničen je samo na noćnu upotrebu iz dva razloga: čini kožu fotosenzitivnom i ne slaže se dobro sa vitaminom C, prenosi Stil

