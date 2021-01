Razlozi zbog kojih se vaše lokne brzo opuste

Ako ste na prethodni scenario odgovorili potvrdno, velika je vjerovatnoća da griješite u koracima prilikom uvijanja kose. Ne koristite dobre alate

Postoje različite vrste uvijača za kosu, ali za koju god se opciju odlučite, morate biti sigurni u njen kvalitet. Prilikom izbora uvijača, razmotrite sve opcije, pogledajte preglede i konsultujte se sa stručnjacima. Ako već imate uvijač i sumnjate da je uzrok loših i prevrtljivih uvojaka, razmislite o tome da ga zamijenite.

Ne pravite pripreme

Prije nego što uzmete zagrijani uvijač u ruke, pripremite kosu za zagrijvanje. Pomoći će sprej za zaštitu od toplote, a za dugotrajnije uvojke možete koristiti pjenu. Takođe, ne zaboravite da nakon završenog posla možete dodati lak koji će dodatno ojačati uvijenu kosu.

Ne razdvajate kosu

Odvajanje kose u pramenove je neophodan dio uvijanja. Ako imate puno kose, vrlo je lako zaboraviti dio, pa budite oprezni. Isto tako, stručnjaci kažu da postoji redosljed uvijanja kose. Prvo uvijte pramenove na vrhu glave, a zatim na dnu,piše Pressmedia

Uvijate u pogrešnom smjeru

Kada uvijete kosu od vrhova do tjemena, vrhovi dobijaju više toplote od uvijača. To znači da su uvojci najjači na dnu i da povuku ostatak kose nadole jer su teži. Ovo doprinosi bržem ispravljanju kose. Stoga, ako želite da vam uvojci traju duže, uvijte ih od tjemena do vrhova.

Imate čistu kosu

Čista kosa neće zadržati istu snagu kao malo masna. Uvojke je najbolje raditi drugi ili treći dan nakon što ste oprali kosu. Ako je vaša kosa vidno masna na vlasištu, možete da upotrijebite suvi šampon kako bi frizura izgledala urednije i ljepše.

