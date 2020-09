Zvijezde jesenske garderobe: Pet komada koje svaka žena mora imati u svom ormaru

Puloveri

Ugodni, mekani i topli. Ništa ne govori jesen tako dobro kao pleteni puloveri. Oni označavaju početak hladnijeg razdoblja i ugodnu prijelaznu alternativu prije negoli uskočimo u zimske kapute. Taj neizostavni komad dolazi u mnogo različitih modela, od onih predimenzioniranih do dolčevita te raznih uzoraka i boja. Koji ćemo odabrati, to ovisi o našem stilu i načinu odijevanja. Iako cijene kvalitetnih pulovera mogu otići u nebesa, lako možemo pronaći i one cjenovno pristupačnije. Jedne takve izbacio je i Pepco, u kojemu ih možemo pronaći u raznim bojama i uzorcima koji će jesen učiniti veselijom, a kombinaciju zanimljivijom.

Tamne traperice

Dok su svjetlije nijanse rezervirane za proljetno i ljetno doba, dolaskom jeseni svi uskačemo u tamnije i zagasitije boje. Tamne traperice postale su must have komad kada je u pitanju jesenska garderoba. One vizualno stanjuju figuru, a lako ih možemo kombinirati uz svakodnevne kombinacije i večernje varijante. Traper nikada ne izlazi iz mode, a uz velik izbor modela i veličina koje nude trgovine, pronaći savršen par traperica neće biti težak zadatak.

Gležnjače

Crne, smeđe, bež ili boje trule višnje. Jedan od najpopularnijih komada jeseni upravo su gležnjače. Čak i ako nismo obožavatelji nepredvidivog i hladnijeg vremena, teško ćemo odoljeti dobrom paru gležnjača jer jedan takav lako možemo kombinirati uz bilo koji outfit – elegantan, ležeran ili romantičan. Izbora je mnogo, od klasičnih crnih na potpeticu do odvažnih kaubojskih ili bajkerskih. Trgovine obiluju raznim modelima među kojima će svatko pronaći nešto za sebe.

Karirani komadi

Zaštitni znak jesenske garderobe zasigurno je karirani uzorak. On je svojevrsni sinonim za hladnije dane i jesensko-zimske kombinacije. Možemo ga pronaći u raznim bojama na raznim odjevnim komadima, od haljina i suknji do kaputa i šalova, a vrlo lako može podići čak i najjednostavniju kombinaciju. Brojne trgovine već su pripremile svoje karirane komade za jesen, a isto je napravio i Pepco, koji u svojem asortimanu nudi i jednostavnu, ali istovremenu efektnu kariranu haljinu koja svaku kombinaciju može učiniti zanimljivom.

Baloner

Raznovrsni, praktični i lagani za kombiniranje, baloneri su zasigurno pobjednik prijelaznih sezona. Neovisno o tome nosimo li ga preko traperica i obične majice ili pak preko elegantne večernje haljine, njegova funkcionalnost svakoj kombinaciji daje dozu ležernosti. Taj bezvremenski komad klasika je bez premca koju možemo nositi godinama i nećemo žaliti niti kune utrošene na njegovu kupovinu, piše “Zadovoljna“.

