Osam namirnica koje nikako ne biste trebali jesti ako želite smanjiti masne naslage na stomaku

Kako navode Eat This Not That i Yahoo, ako želite izgubiti salo na stomaku, preporučuje se ograničavanje namirnice s visokim udjelom šećera i transmasti. Postoji više razloga koju mogu utjecati na zadržavanje masnih naslaga poput stresa i konzumacije alkohola, ali ove namirnice također otežavaju proces mršavljenja.

Kokice

Kokice su bogate transmasnoćama koje su povezane s nizom zdravstvenih problema, uključujući bolesti srca, moždani udar i masne naslage na stomaku. Radije konzumirajte orašaste plodove i sjemenke jer oni sadrže masti poput omega-3 koje smanjuju upalu i rizik od srčanih bolesti.

Kolači i slatka peciva

Unatoč tome što su ukusna i praktična, kolači i slatka peciva često sadrže velike količine transmasti i dodanih šećera, stoga mogu dovesti do debljanja i nakupljanja masti na tijelu.

Slatka peciva možete napraviti od cjelovitog pšeničnog brašna kako biste smanjili apsorpciju transmasti. Ovi sastojci su bogati vlaknima, što vam pomaže da se duže osjećate sitima i smanjite želju za hranom.

Slatke žitarice

Doručak sa slatkim žitaricama ili takoreći pahuljicama može biti jednostavan obrok, ali on zapravo nije najbolja opcija. Žitarice s visokim udjelom šećera dodaju prazne kalorije, što dovodi do povećanja masnih naslaga na stomaku. Ovim vrstama žitarica često nedostaje proteina i vlakana, što uzrokuje brzu glad i dovodi do unosa više kalorija tokom jutra ili međuobroka.

Pržena hrana

Pržena hrana može dovesti do viška masnih naslaga na stomaku ako se redovno konzumira. Također, većina pržene hrane je visokoprerađena i na taj način dovodi do povećanja visceralne masnoće, što je tip masnoće koja je “smještena” oko organa.

Sladoled

Redovna konzumacija sladoleda može dovesti do neželjenog debljanja. Sladoled je bogat šećerom i zasićenim mastima, primamljivog okusa koji može dovesti do konzumiranja velikih porcija odjednom. Trebali biste se odlučiti za sladoled s niskim sadržajem šećera ili napraviti domaći voćni sladoled s prirodnim sastojcima kao što su banane, mango i avokado kako biste smanjili slatkoću.

Prerađeno meso

Prerađeno meso poput hrenovki, kobasica, delikatesnog mesa i slanine može doprinijeti debljanju. Rizik od razvoja raka debelog crijeva također je veći kod učestale konzumacije prerađenog mesa. Konzumacija manje prerađenog mesa i druge prerađene hrane te povećanje unosa voća i povrća može pomoći u održavanju tankog struka te poboljšati cjelokupno zdravlje.

Bijeli hljeb

Bijelom hljebu nedostaje vlakana i hranjivih tvari u usporedbi s hljebom od cjelovitih žitarica. Konzumacija puno rafinisanih žitarica poput onih u bijelom hljebu povezana je s povećanjem masnoće na stomaku. Savjetuje se da date prednost hljebu od cjelovitih žitarica u odnosu na peciva od bijelog brašna kako biste povećali unos vlakana.

Bombone i čokolade

Slatke poslastice poput voćnih bombona ili čokolade mogu dovesti do nakupljanja masnih naslaga na stomaku ako se pretjerano konzumiraju. To je zato što sadrže velike količine dodanih šećera, malo vlakana i proteina. Prazne kalorije iz slatkiša ne drže vas dugo sitima i umjesto toga mogu dovesti do debljanja, prenosi Klix.

