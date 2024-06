11 namirnica koje nikada ne biste trebali jesti nakon isteka roka trajanja

Kako biste zaštitili sebe i svoju porodicu, registrirani dijetetičari objašnjavaju tačno kako čitati datume isteka roka na etiketama hrane i 11 namirnica koje nikako ne biste trebali konzumirati nakon isteka roka trajanja.

Kako čitati datume isteka roka na etiketama hrane

Znati kada hrana ističe nije uvijek jednostavno. Mnogi proizvodi na pakiranju imaju nekoliko datuma, uključujući “najbolje upotrijebiti do”, “upotrijebiti do” i “prodati do” datume. Na koji bi trebali obratiti pažnju?

“Datumi označeni sa ‘najbolje upotrijebiti do’ ili ‘najbolje koristiti do’ označavaju kada se očekuje da će proizvod biti najviše kvalitete. To nije sigurnosni datum,” kaže registrirana dijetetičarka Isabel Smith, RDN. Ona kaže da su za sigurnost hrane indikativni datumi “upotrijebiti do” i “istječe na”.

“’Upotrijebiti do’ je konačni datum preporučen za korištenje proizvoda dok je još uvijek optimalne kvalitete. Ovo se često koristi kao sigurnosni datum za pokvarljive proizvode. Datum ‘istječe na’ je datum nakon kojeg proizvod ne bi trebao biti konzumiran jer možda više nije siguran za jelo. Ovo je sigurnosni datum,” kaže ona.

Registrirana dijetetičarka Cara Harbstreet, MS, RD, LD, dodaje tome, rekavši: “Datum isteka roka često je otisnut na čepu, poklopcu, dnu ili strani pakovanja hrane. Ali postaje zbunjujuće jer ono što često tumačimo kao datum isteka roka može zapravo biti datum ‘prodati do’ ili ‘najbolje do’ koji su indikatori kvalitete, a ne sigurnosti hrane.” S tim na umu, pažljivo pregledajte etikete hrane kako biste odredili koji je datum isteka roka zapravo, piše Yahoo Life.

Naravno, nisu sve namirnice označene etiketama. Proizvodi, svježe pečeni kruh, svježa riba i jaja kupljena na pijaci možda neće imati nikakvo pakiranje. Ali te namirnice također dosežu tačku kada više nisu sigurne za konzumaciju. Sve što ima plijesan treba baciti.

Dijetetičari naglašavaju da, iako je hrana ponekad još uvijek dobra nakon isteka roka, uvijek trebate biti oprezni. U stvari, postoji nekoliko namirnica i pića koje je važno potpuno izbjegavati konzumirati nakon isteka roka trajanja – i nije uvijek lako odrediti kada su istekao. Evo koje trebate znati.

1. Mlijeko

Mlijeko je jedna od onih namirnica za koju je prilično lako odrediti kada više nije sigurno za konzumaciju. Ako loše miriše, promijenilo je boju ili se tekstura promijenila, bacite ga. “Mlijeko se može koristiti tri do sedam dana nakon datuma prodaje – na višem kraju tog raspona ako još nije otvoreno,” kaže Dana Angelo White, RDN, registrirana dijetetičarka i autorica kuharice.

Ne pridržavanje ovog savjeta može imati prilično neugodne posljedice.

“Mlijeko pruža idealno okruženje za razmnožavanje bakterija, posebno kako mliječni proizvod počinje propadati. Konzumacija pokvarenih mliječnih proizvoda može rezultirati bolestima uzrokovanim hranom zbog osjetljivosti mliječnih proizvoda na rast bakterija, uključujući listeriju, salmonelu i E. coli. Ove bakterije mogu uzrokovati simptome kao što su grčevi u stomaku, proljev, povraćanje i groznica,” kaže Smith.

2. Meki sirevi

Kao što je ranije spomenuto, sir može biti zbunjujući za odrediti kada ga baciti jer su neke vrste sira notorno pljesnive. Slično kao s mlijekom, Smith kaže da su meki sirevi posebno osjetljivi na rast bakterija, uključujući listeriju, salmonelu i E. coli, što može dovesti do istih zdravstvenih posljedica kao i konzumacija pokvarenog mlijeka. Ako vidite plijesan na vašem mekom siru, to je znak da je istekao.

Što je s tvrdim sirevima, poput čedara i parmezana? White kaže da dijelove tvrdog sira s plijesni treba izbjegavati, ali dijelovi sira bez plijesni su još uvijek sigurni za jelo.

3. Hljeb

Ako kupite svježi kruh iz pekare ili s pijace, možda neće biti označen datumom isteka roka. “Kruh ima pahuljastu, poroznu teksturu. Kada se spoji s plijesni, to je recept za bacanje hrane jer ne biste trebali pokušavati spasiti štrucu nakon što vidite plijesan na kriški,” kaže Harbstreet.

White dodaje tome, rekavši da ako vaš kruh ima plijesan, najbolje je baciti ga. “Mnoge vrste plijesni su otrovne i predstavljaju zdravstveni rizik. Budući da potrošači ne mogu razlikovati vrste štetne i bezopasne plijesni, najsigurnija opcija je baciti ga. Iako je plijesan vidljiva na jednom ili nekoliko mjesta, vjerojatno je prisutna u cijelom kruhu,” objašnjava ona.

4. Prelivi za salatu i konzervirani začini

Prelivi za salatu i začini poput kečapa i senfa mogu izgledati kao da traju zauvijek. Mogu stajati u vašem frižideru doslovno godinama bez primjetnog mirisa. Ali sva tri stručnjaka kažu da, u stvari, propadaju. “Konzervirani začini i prelivi za salatu često sadrže konzervanse, ali nakon isteka roka njihova učinkovitost se smanjuje,” kaže Smith.

Harbstreet kaže da je važnost roka trajanja preliva za salatu ili začina velika, ovisno o tome jesu li otvoreni ili ne. “Ako ostanu zapečaćeni, obično možete koristiti do tri do četiri mjeseca nakon otisnutog datuma ‘najbolje do’ ili ‘prodati do’. Jednom otvoreni, ovi proizvodi trebaju biti hlađeni kako bi se smanjio rizik od kvarenja. U tom trenutku, rok trajanja se skraćuje na jedan do dva mjeseca,” kaže ona. Dodaje da sastojci također mnogo znače. Na primjer, preliv za salatu na bazi majoneze neće trajati koliko onaj na bazi ulja.

5. Sirovo meso

Ako ste ikada kupili sirovo meso i stavili ga u frižider, ali prošlo je nekoliko dana prije nego što ste ga stigli skuhati, vjerojatno ste se pitali kada dostiže točku kada ga morate baciti, potpuno neiskorištenog. “Sirovo meso obično traje jedan do dva dana za mljeveno meso i tri do pet dana za odreske, kotlete i pečenja,” kaže Smith. Ako zamrznete svoje meso, međutim, može trajati mjesecima.

6. Ostaci s kuhanim mesom

Možda pretražujete frižider i naiđete na ostatak kaserole koju ste napravili s mljevenim mesom ili piletinom koju ste napravili za večeru prije nekoliko noći. Je li još uvijek sigurno za jesti? Smith kaže da kuhano meso traje otprilike tri do četiri dana u frižideru. Kao i s drugim namirnicama, pregledajte ostatke za plijesan ili promjene u mirisu, boji i teksturi kako biste odredili je li još uvijek sigurno za jesti ili ne.

7. Narezano meso

Narezano meso je još jedna namirnica koja može stajati u frižideru dugo vremena prije nego što izgleda kao da je pokvareno, ali Smith kaže

da definitivno ne biste trebali jesti nakon što je rok trajanja prošao. “Narezana mesa mogu sadržavati listeriju čak i kada su hlađena,” kaže ona.

8. Jaja

Može biti nezgodno znati kada jaja ističu, ali ne traju zauvijek. “Jaja mogu dovesti do trovanja salmonelom,” upozorava Smith. Jaja obično traju tri do pet sedmica od datuma pakovanja. Ako su prošla njihov rok trajanja, najbolje je ne jesti ih.

9. Unaprijed pakirane salate

“Unaprijed pakirane salate mogu brzo postati plodno tlo za štetne bakterije,” kaže Smith.

Zbog toga je najbolje jesti ih unutar nekoliko dana nakon kupovine. Ako je prošao datum isteka roka ili je salata postala smeđa ili sluzava, najbolje je ne jesti je.

10. Riba i plodovi mora

“Svježa riba je jedna od najpokvarljivijih namirnica,” kaže Harbstreet, dodajući da je najbolje kuhati je unutar jednog do dva dana nakon kupovine. Ako je ne možete kuhati unutar nekoliko dana, preporučuje zamrzavanje kako biste je mogli odmrznuti i jesti kasnije. “Kada je riba kuhana, traje tri do četiri dana,” objašnjava ona, prenosi N1.

Čak i pridržavajući se ovog savjeta, Harbstreet kaže da je još uvijek važno koristiti svoju najbolju prosudbu kada je riječ o ribi i plodovima mora. “Riba koja je vidljivo pljesniva, izrazito promijenjene boje, jako smrdljiva ili vrlo sluzava vjerojatno nije spasiva čak ni temeljitim procesom kuhanja,” upozorava.

11. Konzervirana hrana

Možda imate konzerve u svom ormariću koje su tamo godinama. Zar nisu trebale trajati toliko dugo? “Iako konzervirana hrana može trajati dugo, konzerve koje su udubljene, zahrđale ili natečene mogu ukazivati na rizik od botulizma,” kaže Smith. Stoga budite sigurni da pregledate svoje konzerve prije nego što ih otvorite!

Kako biste bili sigurni, najbolje je ozbiljno shvatiti datume isteka roka na hrani. Osim toga, pregledajte svoje namirnice i ako su promijenile izgled, miris ili teksturu, najbolje je baciti ih. Na taj način je manje vjerovatno da ćete završiti s bolovima u stomaku (ili gorim). Kada je riječ o hrani, sigurnost je na prvom mjestu!

Facebook komentari