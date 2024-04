Volite li jesti jagode? Evo zašto su odlične za naše zdravlje i na što utječu u našem tijelu

Sezona je jagoda, ali ona traje kratko pa zašto ne biste uživali u njima? Uz to što su vrlo ukusne, jagode su jedne od najzdravijih namirnica koje možete jesti, prenosi Real Simple. Pune su vitamina i imaju mnogobrojne pozitivne utjecaje na naše zdravlje. Evo zašto su sve jagode dobre za nas:Jedna doza jagoda sadrži više vitamina C nego bilo koje citrusno voće. “Jedna mjerica jagoda sadrži 85 miligrama vitamina C. To je 140 posto vitamina više nego što je preporučeni dnevni unos i više nego što biste dobili iz jedne naranče”, rekla je nutricionistica Jenn LaVardera. “Vitamin C je antioksidans koji čuva stanice od oštećenja, igra važnu ulogu u imunološkom sustavu, pomaže tijelu da upija željezo i pomaže u stvaranju kolagena,piše Vecernji

