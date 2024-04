U nastavku donosimo pet jasnih znakova koji vam mogu sugerirati da je vrijeme za obratiti pažnju i eventualno smanjiti konzumaciju ili, ako je moguće, potpuno izbaciti hljeb iz prehrane.

Ovih pet znakova upućuje na to da pretjerujete s hljebom

Hljeb je nezaobilazni dio prehrane većine, prisutan gotovo uz svaki obrok. No, kako znati kada je taj unos hljeba pretjeran i može li negativno utjecati na vaše zdravlje?

U nastavku donosimo pet jasnih znakova koji vam mogu sugerirati da je vrijeme za obratiti pažnju i eventualno smanjiti konzumaciju ili, ako je moguće, potpuno izbaciti hljeb iz prehrane.

Udebljate se

Ako primijetite kako vaša težina kontinuirano raste, a ne pridržavate se drugih prehrambenih navika koje bi to mogle objasniti, možda je vrijeme da razmotrite količinu hljeba koji unosite. Prema studiji objavljenoj na PubMed-u 2014. godine, konzumacija dvije ili više kriški bijelog hljeba dnevno povezana je s većim rizikom od prekomjerne težine ili pretilosti.

Skok krvnog pritiska

Visoki krvni pritisak može biti problem s kojim se suočavate, a povećana konzumacija hljeba može negativno utjecati na te rezultate. Istraživanje provedeno u Meksiku 2018. godine pokazalo je da je čak i jedna kriška bijelog hljeba sedmično povezana s rizikom od povećanja krvnog pritiska, prenosi Mondo.

Osjećate grčeve u želucu

Nelagoda u želucu nakon konzumacije hljeba može biti znak osjetljivosti na gluten. Osobe s celijakijom, autoimunom bolešću u kojoj imunološki sustav ne reagira pravilno na gluten, mogu imati zatvor, nadutost i proljev nakon konzumacije.

Imate osip

Osip na koži može biti znak netolerancije na gluten. Prema Nacionalnom institutu za dijabetes i probavne bolesti, kod 10 posto ljudi s celijakijom jedenje hljeba može dovesti do dermatitisa herpetiformisa, što se manifestira kao male kvržice na koži, piše Slobodna Dalmacija.

Nereguliran nivo šećera u krvi

Ako vam je nedavno dijagnosticiran dijabetes ili predijabetes, razmislite o ograničenju konzumacije hljeba, osobito bijelog. Mnoge vrste hljeba na tržištu sadrže rafinirani šećer, što može negativno utjecati na razinu šećera u krvi. prneosi Radiosarajevo

