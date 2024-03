Velika greška kod pripreme blitve, raštike i špinata: Ovako se uništavaju vitamini i minerali

No jednako je loša praksa kojoj mnogi pribjegavaju prije nego pristupe samoj pripremi jela.Uprkos tome što je to uobičajen način čiščenja, nemojte potapati lisnato povrće. Ako ih potopite u vodu, štetni mikroorganizmi s jednog lista mogu se proširiti na ostale.Također, ako ih potopite u sudoper, bakterije koje su se tamo zadržale nakon baratanja sirovim mesom, ribom i piletinom, a uzrokuju trovanje hranom, mogu kontaminirati zelje, što je naročito nezgodno u slučaju salate, rukole, baby špinata i drugog povrća koje jedemo sirovo, u salatama i smoothiejima, pišeslobodnadalmacija .No to je samo dio problema. Povrće je već bogato vodom i zato ga ne bismo trebali namakati u vodi, jer se većina minerala gubi u vodi u kojoj ga držimo dok nastojimo potaknuti otapanje nečistoća i sitnih bubica. Dok se namače u zdjeli s vodom, povrće će također izgubiti dio vitamina.

Vitamini C i D, kao i minerali poput kalija, otopit će se u vodi. Prema nekim istraživanjima, namakanjem se gubi gotovo 40 posto topivih vitamina i minerala.

Kratko namakanje od dvije-tri minute ipak neće biti škodljivo u tolikoj mjeri, no najbolji način pranja te vrste povrća je pod mlazom vode.Evo kako možete iskoristiti vodu od kiselih krastavaca: Učinit će čuda za hranu koju kuhate

