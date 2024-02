Ovu namirnicu svaki dan jedemo, a UNIŠTAVA NAM SRCE I PODIŽE PRITISAK

Kao maksimalno dozvoljeni dnevni unos soli za zdravu osobu, jeste onoliko koliko stane u jednu kašičicu. Treba reći da se to odnosi na ukupnu so, odnosno na so koja je već prisutna u hrani, a ne samo na dodatu so. Dobar odnos natrijuma i kalijuma ključan je za zdravlje, jer kalijum igra posebno važnu ulogu u snižavanju krvnog pritiska i zdravlju krvnih sudova.

Dnevno treba da unosimo najmanje 3,51 gram kalijuma, a glavni izvor mu je voće i povrće. Posledice prekomernog unosa soli Visok unos soli može imati višestruke posledice na ljudsko telo. Jedna od njih je zadržavanje tečnosti u telu uzrokovano visokim nivoom natrijuma, što može dovesti do povišenog krvnog pritiska i oštećenja mozg,piše Žena

Osim toga, višak natrijuma od prekomerne soli može uzrokovati da krvni sudovi izgube fleksibilnost i postanu čvršći, što doprinosi povećanju pritiska.

Uticaj na bubrege i krvni pritisak bubrezi igraju ključnu ulogu u regulisanju ravnoteže natrijuma u telu. Međutim, preterana konzumacija soli može poremetiti tu ravnotežu i uticati na funkciju bubrega, što posredno može uticati na regulaciju krvnog pritiska.

Dugotrajna prekomerna konzumacija soli može doprineti nastanku hipertenzije, što je važan faktor rizika za srčana oboljenja, moždani udar i druge kardiovaskularne probleme.

Preporuke stručnjaka Iz tog razloga se predlaže da se dnevni unos natrijuma ograniči na oko dva grama, a za osobe koje već imaju visok krvni pritisak stručnjaci smatraju idealnim unos 1,5 grama soli dnevno. Ove preporuke imaju za cilj očuvanje zdravlja i prevenciju potencijalnih zdravstvenih problema.

