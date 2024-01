Dokazano: Sva flaširana voda prepuna je štetne nanoplastike!

Naučnici su u najnovijoj studiji otkrili da flaširana voda koja se prodaje u trgovinama može sadržavati 10 do 100 puta više komadića plastike nego što se ranije procjenjivalo – nanočestica koje su toliko malene da se ne mogu vidjeti pod mikroskopom, piše CNN.

Uz širinu hiljadine prosječne ljudske vlasi, nanoplastika je toliko malena da može migrirati kroz tkiva probavnog trakta ili pluća u krvotok, distribuirajući potencijalno štetne sintetičke kemikalije po tijelu te u stanice, kažu stručnjaci.

Brojke su ogromne

Litra vode – ekvivalentna dvjema bocama s tom tekućinom standardne veličine – sadržavala je u prosjeku 240.000 plastičnih čestica iz sedam vrsta plastike, od kojih je 90 posto prepoznato kao nanoplastika, a ostatak je mikroplastika, piše u studiji.

Naziv mikroplastika odnosi se na polimerne fragmente čija veličina može biti manja od pet milimetara pa do jednog mikrometra. Sve manje je nanoplastika te se mora mjeriti milijarditim dijelovima metra.

‘Ova je studija, moram to reći, izuzetna i impresivna. Opseg rada bio je zaista velik i temeljito je obavljen… nazvala bih to revolucionarnim’, rekla je Sherri Mason, direktorica održivosti na sveučilištu Penn State Behrend u Erieju u Pennsylvaniji, a koja nije bila uključena u studiju.

Novo otkriće potvrđuje dugogodišnji savjet stručnjaka da se pije voda sa česme te iz staklenih ili nehrđajućih posuda kako bi se smanjila izloženost tim česticama, rekla je Mason. Taj se savjet odnosi i na hranu i piće pakirane u plastiku, dodala je.

‘Na gotovo isti način na koji neprestano odbacujemo stanice kože, plastika neprestano odbacuje komadiće koji se odlome, primjerice kada otvorite plastičnu posudu za salatu koju ste kupili u trgovini ili sir zamotan u plastiku’, objašnjava Mason.

Mason je bila koautorica studije iz 2018. u kojoj je prvi put otkriveno postojanje mikro i nanoplastike u 93 posto uzoraka flaširane vode koju prodaje 11 robnih marki u devet zemalja. U toj prošloj studiji otkrila je da svaka kontaminirana litra vode sadrži u prosjeku 10 plastičnih čestica širih od ljudske vlasi, uz 300 manjih čestica. Međutim prije pet godina nije bilo načina da se analizira prisutnost tih manjih čestica.

‘Nije da nismo znali za postojanje nanoplastike, već ih jednostavno nismo mogli analizirati’, objasnila je Mason.

U novoj studiji, objavljenoj u ponedjeljak u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači sa Sveučilišta Columbia predstavili su novu tehnologiju koja može vidjeti, prebrojiti i analizirati kemijsku strukturu nanočestica u flaširanoj vodi.

Umjesto 300 po litri, tim koji stoji iza najnovije studije otkrio je da je stvarni broj plastičnih komadića u tri popularne marke vode u Sjedinjenim Državama između 110.000 i 370.000, ako ne i veći.

Nova tehnologija, nova otkrića

Pomoću nove tehnologije zapravo su uspjeli vidjeti milione nanočestica u vodi, a one bi mogle biti ‘anorganske nanočestice, organske čestice i neke druge plastične čestice koje nisu među sedam glavnih vrsta plastike koje smo proučavali’, objasnio je koautor i kemičar za okoliš Beizhan Yan, izvanredni profesor istraživanja u Zemaljskom opservatoriju Lamont-Doherty Sveučilišta Columbia,pišu Vijesti

Opasnost za najmlađe

Inovativne nove tehnike predstavljene u studiji otvaraju vrata za daljnja istraživanja kako bi se bolje razumjeli potencijalni rizici za ljudsko zdravlje, rekla je Jane Houlihan, direktorica istraživanja u Healthy Babies, Bright Futures, savezu neprofitnih organizacija, znanstvenika i donatora posvećenih dobrobiti beba, a nude savjete porodicama o opasnim hemikalijama.

‘Oni predlažu široku izloženost ljudi malim plastičnim česticama, ali one predstavljaju uglavnom neproučene rizike’, istaknula je Houlihan i dodala: ‘Dojenčad i mala djeca mogu se suočiti s najvećim rizicima jer su njihovi mozgovi i tijela u razvoju često osjetljiviji na utjecaj izloženosti toksičnim tvarima.’

