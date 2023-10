Jedite ovu hranu za mladolik izgled: 11 vitamina djeluju na kožu bolje od skupih preparata, savjetuju stručnjaci

Pazite šta jedete, izbacite šećer i pijte puno vode, kaže Mandi Nyambi, američka stručnjakinja za lepotu koja dobro poznaje biologiju matičnih stanica i nutricionizam.

1. VITAMIN A

Konzumiranje hrane bogate vitaminom A odličan je način zaštite dugovečnosti vaše kože i ubrzavanja sposobnosti kože da se reparira. Uz blagotvorno delovanje na kožu, konzumacija ovog vitamina važna je i za vid, imunološki sustav i reprodukciju.

Gde ga pronaći: Ribe, jaja, govedina i mlečni proizvodi su bogati vitaminom A, jednako kao i spanać, šargarepa i slatki krumpir, piše krstarica.

2. VITAMIN B12

Takođe je poznat i kao kobalamin. Vitamin B12 prisutan je u metabolizmu svake ćelije našeg tela i igra veliku ulogu u tome kako apsorbujemo proteine. Ovaj vitamin je važan za naš nervni sistem i proizvodnju crvenih ćelija u koštanoj srži. Osim toga, vitamin B12 pomaže u očuvanju elastičnosti vaše kože.

Gdje ga pronaći: Meso, perad, jaja, školjke i mlečni proizvodi.

3. VITAMIN C

Ovo je veroatno jedan od najpoznatijih vitamina koji postoji pa ga ne treba posebno predstavljati. Poznati je antioksidans i igra važnu ulogu u proizvodnji kolagena – glavne komponente vaše kože čija proizvodnja se s vremenom smanjuje, a to je razlog zašto se pojavljuju bore na licu. Uzimanje dodataka ishrani u obliku kolagena ili jedenje hrane bogate vitaminom C može pomoći u prevenciji pojave dubokih bora oko očiju.

Gdje ga pronaći: Voće, posebno pomorandže, jagode i borovnice bogate su vitaminom C, a od povrća treba jesti spanać, paprike, paradajz i prokule.

4. VITAMIN D

Ovaj vitamin pomaže u regulisanju količine kalcijuma i fosfata prisutnih u telu, a pomaže i u borbi protiv infekcija. Nedostatak vitamina D može rezultovati bolovima u mišićima i kostima, kao i stvaranjem akni na licu. Jedenje hrane bogate ovim vitaminom držaće podalje prištiće i mitesere od vaše kože.

Gdje ga pronaći: Mleko, žitarice i sok od pomorandže, ali i izloženost sunčevoj svetlosti pomaže.

5. VITAMIN E

Pokušajte da gledate na vitamin E kao na svog viteza u sjajnom oklopu za vašu kožu. Njegova je uloga održavati zdravlje očiju i kože. Ne samo da doprinosi očuvanju dugovečnosti kože, već je i prepun antioksidanata i pomaže u sprečavanju stvaranja ožiljaka.

Gdje ga pronaći: Bademi, semenke suncokreta i biljno ulje sadrže vitamin E, kao i losos, pastrmke i avokado.

6. VITAMIN K

Možda je manje cenjen od vitamina C ili D, ali vitamin K ima mnoge prednosti kada je u pitanju očuvanje kože. Pomaže u zgrušavanju krvi, što znači da igra važnu ulogu u zaceljivanju rana, ali i u smanjivanju ožiljaka, tamnih kolutova oko očiju i pojavi kapilara na površini kože.

Baš kao što leči modrice, dokazano je da vitamin K pomaže da tamni kolutovi oko očiju nakon neprospavane noći budu manje vidljivi.

Gdje ga pronaći: Mnoge namirnice sadrže ovaj vitamin, na primer, kelj, mlečni proizvodi i voće poput borovnica. Može ga se pronaći i u džigericama.

7. CINK

Studije pokazuju da nedostatak cinka može dovesti do pojave akni.

Gdje ga pronaći: Okrenite se mesu, školjkama, mlečnim proizvodima i pšeničnim klicama. Ukoliko ste vegan i ne jedete ništa životinjskog porekla, posegnite za dodacima ishrani koji sadrže cink.

8. OMEGA 3, 6, 9

Ove tri vrste masnih kiselina imaju presudnu ulogu u dobrobiti ćelija u našem tijelu, a svaka ima različite blagodati za zdravlje. Mandi kaže da omega masne kiseline doprinose da koža bude elastična, popravljaju nedostatke na koži i pomažu u zadržavanju vlage. Omega 3 odlična je i kod upalnih procesa na koži.

Telo ne može samo proizvoditi omega 3 masnu kiselinu, što znači da je trebamo unositi ishranom. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da se pojedu dve porcije masne ribe sedmično kako bismo postigli ravnotežu.

Naše telo, takođe, ne proizvodi omega 6 masnu kiselinu, dok omega 9 proizvodi.

Gdje ih pronaći: Razne vrste semenki, poput lanenih, semenki bundeve i čia – one sadrže omega 3, 6 i 9, kao i biljna ulja, pistaći i orasi. Neke od njih možete pronaći i u masnoj ribi poput lososa i u avokadu.

9. LACTOBACILLUS

To je vrsta dobre bakterije za koju Mandi tvrdi da pomaže zaštiti kože, očuvanju vlage u njoj i u borbi protiv upala po celom telu.

Gdje ga pronaći: Fermentirana hrana poput jogurta i ukiseljenog povrća.

10. KURKUMA

Kurkuma je biljka iz porodice đumbira koja pomaže u održavanju ravnoteže telesne energije i jačanju imunološkog sistema. Osim toga, kurkuma je prepuna vitamina C, kalcijuma, gvožđa, niacina, kalijuma, cinka, vlakna, itd.

Gdje je pronaći: Kurkumu možete kupiti u gotovo svakom supermarketu kao začin.

11. ASHWAGANDHA

To je vrlo lekovita biljka koja, između ostalog, pomaže i kod stresa – smanjuje proizvodnju kortizola, a time i smanjuje njegove negativne učinke na kožu.

Kortizol, koji je uopšte poznat kao hormon stresa, naše telo prirodno proizvodi, posebno nakon što se ujutro probudimo. Ali, kada smo pod velikim stresom, naše telo proizvodi dodatne količine što kožu čini sklonijom aknama i borama.

Gde je pronaći: Ovu biljku ćete pronaći u specijalizovanim trgovinama ili na internetu, prenosi Daily Mail.

