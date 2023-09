OVIH PET NAMIRNICA POBOLJŠAVA CIRKULACIJU

Smanjen protok krvi može izazvati mnogo nelagoda

Stresan način života, manjak fizičke aktivnosti, upotreba duhana i alkohola, kao i neadekvatna ishrana, uz genetske predispozicije, mogu da iniciraju mnoge bolesti, između ostalog aterosklerozu, bolest perifernih arterija, dijabetes, gojaznost, kao i povišen krvni pritisak.

Ove bolesti samo su neki od uzroka zapušenja arterija. Smanjeni protok krvi može da izazove niz simptoma poput bola, grčeva u mišićima, osjećaja utrnulosti, problema sa probavom, osjećaja hladnoće u rukama ili stopalima.

Nutricionisti izdvajaju pet namirnica koje blagotvorno djeluju na zdravlje našeg krvotoka i potpomažu čišćenje krvnih sudova.

1. Ljuta paprika

Ljuta paprika ima pikantan ukus zahvaljujući kapsaicinu. Ovo jedinjenje pospješuje protok krvi tako što snižava krvni pritisak i stimuliše oslobađanje azot-oksida i drugih vazodilatatora – jedinjenja koja pomažu u širenju krvnih sudova.

2. Crni luk

Luk je odličan izvor antioksidanata koji doprinose zdravlju srca. Crni luk poboljšava cirkulaciju, pomažući širenju krvnih sudova pri povećanju protoka krvi.

Takođe, ovo povrće koje je sastavni dio većine kuhanih jela na našim prostorima ima anti-inflamatorna svojstva, što znači da može da poveća protok krvi i zdravlje srca smanjenjem upala u arterijama i venama.

3. Bijeli luk

Bijeli luk je poznat po blagotvornom uticaju na cirkulaciju i zdravlje srca. Studije ukazuju da bijeli luk, posebno sumporna jedinjenja koja sadrži, a koja uključuju alicin, pojačava krvotok i snižava krvni pritisak tako što opušta krvne sudove.

Ishrana bogata bijelim lukom povezana je sa boljom vazodilatacijom, indikatorom efikasnosti protoka krvi.

4. Cimet

Ovaj začin koji ima mnoge zdravstvene prednosti, uključujući povećan protok krvi, kao i efekat zagrijavanja. Cimet je prava blagodat za čišćenje krvnih sudova.

5. Nar

Sočni plod nara sadrži visoke doze polifenolnih antioksidanasa i nitrata, koji su moćni vazodilatatori.

Konzumiranje nara u vidu cijeđenog soka ili u prirodnom obliku može poboljšati protok krvi i oksigenaciju mišićnog tkiva, prenosi Telegraf.

