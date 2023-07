Knedle od šljiva u obliku kolača su hit koji je poharao internet, ovdje je recept

Priprema

Sastojci

Posip

200 gkrušnih mrvica

4 žlicešećera

60 gmaslaca

Nadjev od griza

1jaje

90 gmaslaca

230 ggriza

2vanilin šećera

10 žlicašećera

1 lmlijeka

Nadjev od šljiva

1 kgšljiva

3 žlicešećera

2vanilin šećera

3 žlicegustina

malo vode

2 žlicepekmeza

1

Nadjev od šljiva

Šljive očistite i narežite. Stavite sa šećerom na laganu vatru da kuha 20 minuta.

Lagano miješajte, na kraju se može štapnim mikserom usitniti skroz. Dodajte gustin razmućen s vodom. Ostavite da se ohladi.

2

Posip

Za to vrijeme mrvice sa šećerom popržite na maslacu do zlatnožute boje.

U posudi pomiješajte griz i šećer s 200 ml mlijeka. Ostatak mlijeka stavite kuhati.

Kad prokuha, stavite griz. Kuhajte da se zgusne, pa dodajte maslac. Mora biti toplo.

3

Slaganje

U vatrostalnu posudu stavite mrvice na dno, preko toga griz pa pekmez i fil od šljiva. Gore opet posipajte mrvicama.

Ohladite barem 1 sat u frižideru.

