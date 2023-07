Oprez! Ove tri namirnice mogu povećati rizik za moždani udar

Postoji niz faktora koji mogu povisiti rizik za moždani udar, a prehrana je svakako jedan od važnijih. Imajući to na umu dr. Jonathan Zeilinger, voditelj platforme za digitalno pružanje zdravstvenih usluga Babylon Health, za britanski Express.co.uk govorio je o hrani koju bi trebale izbjegavati sve osobe koje imaju povišen rizik za moždani udar. Posebno je istaknuo tri vrste hrane koje bi trebalo izbjegavati kako biste spriječili da dođe do začepljenja krvnih žila, a to su: procesuirano meso, slatkiši i pržena hrana.

– S obzirom na to da je najveći broj moždanih udara povezan s nakupljanjem masnog plaka (ateroma) u arterijama koje opskrbljuju krvlju mozak, hrana koja doprinosi tom procesu povećat će vaš rizik za moždani udar. Zasićene i trans masti su glavni krivci – istaknuo je dr. Zeilinger.

Postoji i hrana koja smanjuje rizik

– Povišen krvni tlak također uzrokuje stvaranje ateroma te stoga i povećan unos soli (primjerice konzumacijom slanine, čipsa i slično) također povećava rizik za moždani udar. Povišen unos šećera (primjerice konzumacijom zaslađenih gaziranih pića) još je jedan ključan faktor za rizik od moždanog udara, dijelom zbog njegove povezanosti s debljanjem i razvojem dijabetesa tip 2 koji uzrokuje oštećenja i upalu krvnih žila – upozorava dr. Zeilinger ističući da postoji i hrana koja ima suprotan učinak te smanjuje rizik za moždani udar.

– Sigurno ste mnogo puta čuli, no uvijek je dobro ponovo ponoviti da biste trebali konzumirati najmanje pet (idealno bi bilo sedam do devet) porcija voća i povrća dnevno. Brojne su studije pokazale da veća konzumacija voća i povrća smanjuje stopu moždanog udara, dok je manja konzumacija povećava. Smatra se da voće i povrće snižava krvni tlak, a uz to sadrži i antioksidanse koji pomažu u zaštiti krvnih žila. Voće i povrće sadrži i vlakna, koja mogu pomoći u prevenciji povišene razine masti u organizmu tako što se vežu uz kolesterol u našim crijevima – pojašnjava dr. Zeilinger dodajući da je preporučeni dnevni unos vlakana 30 grama, a osim u voću i povrću, vlakna su prisutna i u zobenim pahuljicama, smeđoj riži i integralnom kruhu.

Dodaje i da su neke vrste masti zdrave u malim količinama te čak mogu i smanjiti rizik za moždani udar snižavajući razinu kolesterola. To su jednostruko i višestruko nezasićene masne kiseline kakve su prisutne u orašastim plodovima, sjemenkama i masnoj ribi koju bi trebalo konzumirati dva puta tjedno. piše gloria

Simptomi moždanog udara

Simptomi moždanog udara lako su pamtljivi po kratici G.R.O.M.

G znači govor (otežan i nerazumljiv, ili možda osoba ne može uopće govoriti iako je budna ili teško razumije što joj govorite)

R znači ruke (osoba koja je doživjela moždani udar možda neće moći podignuti obje ruke jer je jedna ruka slaba i „pada”)

O znači oduzetost (asimetrično lice, jedna strana visi, osoba se možda ne može nasmijati ili joj jedno oko i jedna strana usta vise prema dolje)

M znači minute (svaka je minuta bitna što znači da ODMAH morate pozvati Hitnu pomoć primijetite li bilo koji od navedenih simptoma).

