Ove proizvode biste trebali izbjegavati u prodavnici

S rastućim troškovima u svim segmentima većina traži načine za uštedu. Najbolji način da uštedite novac je kupovati pametno, a to ne znači uvijek korištenje kupona ili traženje najboljih ponuda. Najbolji način da osigurate da novac ne bacate izravno u smeće je da pripazite na kvalitetu namirnica koje kupujete.

Postoji mnogo znakova koje možete uočiti, a pokazuju da artikli u vašoj košarici možda nisu u najboljem stanju. Obratite pažnju na ove znakove upozorenja prije nego što svoje artikle donesete na blagajnu, piše Tasting Table.

Izbjegavajte ispupčene limenke

Napuhane ili ispupčene limenke ukazuju na to da sadržaj ispušta plinove tokom raspadanja ili da su se bakterije koje stvaraju plin infiltrirale. U ovom slučaju uvijek je bolje biti siguran nego zažaliti. Ako vam je limenka ispupčena, nemojte riskirati.

Pazite ako su mliječni proizvodi topli

Nema ništa gore od neugodne spoznaje da vam se mlijeko ukiselilo nakon što ste ga dodali u kavu ili žitarice.

Kada posežete za svježim mlijekom ili jogurtom, pazite da bude hladno. Ako vam je toplo ili na sobnoj temperaturi, možda ga ne biste trebali uzeti. Ne možete znati koliko je dugo stajalo na neprikladnoj temperaturi. Ako je u vitrini toplo, postoji velika vjerojatnost da nije ispravno održavano na odgovarajućoj temperaturi u skladištu prije nego što je dospjelo na police.

Potražite svježe mlijeko u stražnjem dijelu vitrine, gdje je obično najhladnije i gdje na njega manje utječu kupci koji stalno otvaraju i zatvaraju vrata hladnjaka. Također, neka bude jedan od zadnjih artikala koje dodajete u košaricu prije nego što odete iz dućana kako bi što kraće bilo na sobnoj temperaturi.

Smrznuta hrana ne smije imati kristale leda

Ako primijetite da su se na vašim smrznutim prehrambenim proizvodima stvorili kristali leda, to je znak da je hrana odmrznuta i ponovno zamrznuta. Kad se to dogodi na vašim namirnicama kod kuće, to može biti zbog toga što su se namirnice lagano otopile tokom vožnje kući prije nego što su stigle u zamrzivač.

Međutim, nema načina da znate koliko su dugo artikli u trgovini bili na nepogodnim temperaturama prije nego što su se ponovno smrznuli na policama zamrzivača.

Provjerite je li vakuumski zatvarač na proizvodima u staklenkama netaknut

Ono pucketanje koje čujete kada prvi put otvorite staklenku zapravo je jako važno za vašu sigurnost.

Većina, ako ne i sve, staklenke na policama supermarketa ima udubljeni “gumb” u sredini poklopca staklenke koji iskoči kad otvorite vakuumski zatvarač.

Kada birate proizvode u teglama, brzo pritisnite poklopac, gumb se ne bi smio saviti pod vašim prstom.

Provjerite je li pakiranje poderano ili curi

Kada kupujete zapakirane proizvode poput riže, brašna ili žitarica (zapravo bilo što u zatvorenoj ambalaži), provjerite pakiranje. U vanjskom spremniku ne smije biti nikakvih poderotina ili curenja. Oštećenje kutije ili kartoni mogu značiti da su štetnici poput insekata ili miševa možda došli do sadržaja. Također, to izlaže hranu unutar pakiranja kvarenju i bakterijama.

