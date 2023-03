Ovo je sedam najgorih gaziranih pića za vaše zdravlje: Brutalne količine šećera ubijaju vaše tijelo

Za mnoge ljude nije neka tajna koliko gazirana pića mogu biti loša za vaše cjelokupno zdravlje. Ako svaki dan popijete limenku gaziranog soka, onda ste stvarno u opasnoj zoni. Vidite, svakodnevno pijenje gaziranih sokova može vas dovesti ne samo do toga da se udebljate, nego kao što neka istraživanja pokazuju, također radite na skraćivanju svog životnog vijeka – što je očito nešto što ne želite učiniti, piše Klik.

I nije važno koju vrstu gaziranog pića pijete. Bilo da se radi o dijetnoj varijanti, gaziranom soku s voćnim okusom ili limenci Coca-Cole, još uvijek štetite svom zdravlju.

Osim činjenice da su ova pića krcata kemikalijama i čak mogu biti alarmantno visokokalorična, najveći problem s gaziranim pićima je količina dodanog šećera koju sadrže. Česta konzumacija dodanih šećera, osobito u obliku napitaka zaslađenih šećerom, može biti veliki faktor zašto ne možete izgubiti masno tkivo na trbuhu. Osim toga, može negativno utjecati na vaše raspoloženje i čak povećati rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 i bolesti srca. A neka od najgorih gaziranih pića sadrže više dodanog šećera nego nekoliko krafni ili pola litre sladoleda.

Eat This, Not That! je proveo istraživanje te su objavili listu najgorih gaziranih pića.

Mello Yello

Naziv ove gazirane vode s okusom citrusa mogao bi ukazati da se radi o hladnom, osvježavajućem napitku. Ali jedna boca Mello Yello sadrži gotovo 300 kalorija i 77 grama šećera, piše Eat This, Not That!.

Mug Cream Soda

Cream soda poznata je po svom okusu vanilije koji podsjeća na sladoled, ali Mugova verzija puna je 79 grama dodanog šećera—to je gotovo kao pola litre Häagen-Dazs sladoleda od vanilije, tvrdi Eat This, Not That!.

Fanta od ananasa

Osjećate li trend među ovim gaziranim pićima s okusom voća? Konzumiranje pravog ananasa ima mnogo pozitivnih strana, kao što je pomoć pri probavi i poboljšanje raspoloženja – a oboje se, kao što možete zamisliti, gubi u ovoj Fanti, piše Eat This, Not That!.

Sunkist Fruit Punch

Voćni punč soda zvuči intrigantno, a boja ovog Sunkist napitka je u najmanju ruku privlačna. Ipak, pogledajte nutricionizam i tih 80 grama šećera dovoljno je da vas zauvijek prestraše.

Crush od breskve

Više od 300 kalorija i 81 gram šećera za bocu Crusha od breskve? Ako ste stvarno raspoloženi za okus breskve, preporučujemo da umjesto toga pojedete pravo voće, piše isti izvor.

Sunkist od Ananasa

Još jedan sok od ananasa nalazi se na popisu, a još je gori od Fanta ponude. Sunkistova verzija ovog voćnog napitka ima 83 grama šećera, što je više nego što biste dobili da pojedete tri McDonald’sova sladoleda od vanilije, piše Eat This, Not That!

Crush od Ananasa

Kad biste pojeli osam originalnih glaziranih Krispy Kreme krafni, svejedno biste unijeli manje šećera nego što biste dobili s jednom bocom Crusha od ananasa. Osim toga, ovaj sok ima istu količinu kalorija kao dvije vrećice Lay’s Classic čipsa, tvrdi Eat This, Not That!.

