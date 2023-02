TURSKI SUTLIJAŠ: Orginalni recept, nikada nisam probala bolji

Sastojci

– 6 solja za mlijeko vode

– 2 solje riže

– 3 solje mlijeka

– 15 kasika secera

– 2 vanilin secer

– 1 puding vanile

– cimet ako volite

Priprema

Stavite vodu da vri, pa kad zavri, dodajte rižu i mijesajte da ne zagori. Kad je skoro gotov, dodajte mlijeko, secer i vanilin secer.

Pre nego sto bi izvadili, no jos uvijek da bude rijedak, dodajte promijesan sa malo mlijeka puding. Kratko vratite na ringlu da udari jedan kljuc i to je to.

Vreli sutlijas stavite u mokre posudice, ako volite odozgo stavite cimeta (kanelu) ako ne lijepo mirise na vanilu i bez njega. Moze se dodati i suho grozdje, izvorni recept je sa njim, a moj je bez njega.

