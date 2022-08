Namirnice koje se obično predugo čuvaju

Mnoge namirnice koje spremamo u špajz dugo traju, ali samo zato što nečemu nije još istekao rok trajanja ne znači da je u idealnom stanju za potrošnju. Ekipa iz Reader‘s Digesta sastavila je listu namirnica koje uglavnom predugo čuvamo.

Kvinoja

Rok trajanja cjelovitih žitarica poput kvinoje uvelike ovisi o njihovom sadržaju masti. Toplina, zrak i vlaga prva su tri neprijatelja žitarica jer mogu negativno utjecati na njihova zdrava ulja, što zauzvrat može uzrokovati da žitarica užegne. Nakon tri mjeseca, otvorena kutija žitarica će izgubiti svježinu zbog izlaganja zraku, ali zatvorena kutija trebala bi trajati do godinu dana.

Žitarice bi uvijek trebale izgledati i mirisati blago slatko ili su bez mirisa. Ako otkrijete pljesnivi ili masni miris, bacite ih.

Kurkuma

Mljeveni začini poput kurkume, crvene paprike i muškatnog oraščića gube svoja svojstva nakon otprilike dvije do tri godine. Konzumacija starih začina nije štetna za zdravlje, ali neće dodati okus jelima niti pomoći u poboljšanju zdravlja. Napravite brzi test mirisanja začina, ako miriši svježe možete ga koristiti,a ako ima miris po plijesni zamijenite začine novima.

Prašak za pecivo

Jednaka pravila kao za začine vrijede i za sastojke za pečenje. Vrećice praška za pecivo i sode bikarbone s vremenom će izgubiti snagu kvasca, što nimalo neće pomoći biskvitu za kolače ili tortu. Provjerite njihovo djelovanje jednostavnim eksperimentom – pomiješajte sodu bikarbonu s octom i praškom za pecivo s toplom vodom. Ako se pjeni i pojavljuju se mjehurići, to znači da su sastojci još uvijek dovoljno svježi.

Čaj

Vrećice čaja treba konzumirati u roku od godinu dana jer će ulja u čaju ostarjeti i dati mu loš okus. Isto vrijedi i za kavu. Najbolje ih je potrošiti u roku od dva do četiri sedmice, dok instant kafa svježinu zadržava do dva mjeseca.

Orašasti plodovi i sjemenke

Orašasti plodovi i sjemenke obično imaju veliku količinu ulja koje će se pokvariti nakon nekoliko mjeseci u špajzu. Znakovi da su orasi ili bademi užegli su travnati miris ili miris nalik boji i tamni ili masni izgled. Za optimalnu svježinu i dugovječnost, stavite orašaste plodove i sjemenke u prozirnu vrećicu za zamrzavanje i pohranite u frižider. Tako zamrznuti mogu se čuvati do jedne godine.

Brašno od cjelovitih žitarica

Većina ljudi brašno čuva u smočnici, ali zapravo trebalo bi ga pohraniti u frižider ili zamrzivač kako bi duže bilo svježe. Naime, brašno od cjelovitih žitarica postaje užeglo prije nego bijelo brašno, što ne utiče na sigurnost hrane, ali utiče na kvalitetu i okus. Brašno od cjelovitih žitarica traje do osam mjeseci u frižideru i do godinu dana u zamrzivaču.

Graham krekeri

Uvijek biste trebali staviti otvorenu vrećicu graham krekera u hermetički zatvorenu posudu kako biste spriječili prodiranje vlage, jer nitko ne voli okus ustajalih krekera. Međutim, neotvoreno pakovanje krekera može postati ustajalo u originalnom pakiranju. Prema foodsafety.gov., graham krekeri obično ostaju svježi u špajzu do devet mjeseci.

Smeđa riža

Iako je smeđa riža nešto zdravija alternativa bijeloj riži, ne traje ni približno toliko dugo na polici smočnice. Nezasićena masnoća u smeđoj riži postat će užegla za oko šest mjeseci. Možete je čuvati u zamrzivaču do godinu dana.

Smeđi šećer

Otvorena vrećica smeđeg šećera presušit će i stvrdnuti se od izlaganja zraku nakon četiri mjeseca u špajzu. Stavite smeđi šećer u plastičnu vrećicu koja se može ponovno zatvoriti ili hermetički zatvorenu posudu kako bi ostao mekan i duže trajao.

Čokolada

Što je veći sadržaj mlijeka, to je brži istek roka trajanja. Gorko-slatke i tamne čokolade imaju veće šanse preživjeti dugi boravak u špajzu. Bijela i mliječna čokolada neotvorena može biti u špajzu šest do 12 mjeseci, a u frižideru i duže. Otvorena, oko četiri do osam mjeseci. Čokolada za kuhanje, gorka i čokolada s velikim postotkom kakaa trajat će najmanje dvije godine, ako je neotvorena, a otvorenu potrošite unutra jedne godine.

Maslinovo ulje

Svjetlo i toplina nisu prijatelji maslinovog ulja. Nećete se razboljeti od stare boce maslinovog ulja, ali otvorena boca promijenit će okus ulju nakon šest mjeseci. Stoga je bolje maslinovo ulje ili druga ulja koja možda ne koristite često kupovati u malim bočicama, kako biste ih potrošili prije nego što se okus pokvari.

Konzervirano povrće

Unatoč tome što konzervirano povrće može dugo trajati, što ga duže čuvate na polici, vjerojatnije je da će se tekstura limenke pokvariti, a okus povrća postati “metalan”. Konzervirano povrće s visokim sadržajem kiseline poput kiselih krastavaca može trajati 12 do 18 mjeseci, ali konzervirano povrće s niskim sadržajem kiseline poput kukuruza može trajati i do pet godina. Ali foodsafety.gov navodi da su konzervirani predmeti obično sigurni za konzumaciju i nakon datuma “upotrijebiti do” ili “najbolje upotrijebiti” sve dok ambalaža nema udubljenja, hrđe ili ispupčenosti.

Pivo

Čuvanje piva na sobnoj temperaturi nije nužno loše za njegov okus, ali ga može brže pokvariti. Nakon otprilike četiri mjeseca, toplina, svjetlost i zrak mogu prodrijeti kroz čepove za boce. Skladište u na hladnom najbolje je za sva piva.

Krompir

Obično traje do dva mjeseca u špajzu. Znat ćete da je krompir izgubio svježinu kada proklija ili razvije crne tačke na kori.

Bijeli luk

Popularni začin najbolje je čuvati u tamnoj, hladnom špajzu do tri mjeseca u mrežastim vrećicama. Naime, kada se predugo čuva, bijeli luk će se početi sušiti i klijati. Niti jedno ni drugo nije štetno, ali oboje su pokazatelj da bijeli luk više nije kvalitetan, piše Gloria.

