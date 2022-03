Čaša soka od narandže dnevno mogla bi smanjiti rizik od sedam opasnih bolesti

Stručnjaci smatraju da ne smijete piti više od 150 ml voćnog soka dnevno, ali radi se o točnoj količini koja bi vam trebala pomoći u suzbijanju upalnih procesa.

Utvrđeno je da ključne hranjive tvari koje se nalaze u soku od narandže štite vaš imunološki sistem.

Tih sedam stanja uključuju artritis, lupus, bolest crijeva, astmu, bolesti srca, reumatoidni artritis i dijabetes tipa 1.

Profesor Philip Calder, koautor izvješća i profesor nutricionističke imunologije na Univerzitetu Southampton, objasnio je: “Vitamin C utječe na upalu regulirajući proizvodnju citokina, a znamo da veća količina citokina može razoriti izvore upale. Vitamin C također pomaže povećati razinu antitijela, podržavajući rast T- i B-limfocita, vrste bijelih krvnih stanica koje pokreću i usmjeravaju naš imunološki odgovor”.

Vitamin C se nalazi u raznim namirnicama kao što su agrumi, paprike, pa čak i bijeli krompir. Također, možete uzimati i dodatke vitamina C ako mislite da ga ne unosite dovoljno hranom.

Odraslima u dobi od 19 do 64 godine potrebno 40 mg vitamina C dnevno. Ne može se pohraniti u tijelu pa morate svaki dan konzumirati hranu koja sadrži vitamin C.

Jedan od glavnih razloga zašto je sok od narandže koristan jesu flavonoidi. Riječ je o skupini polifenola koji pomažu u smanjenju upale, a također mogu poboljšati zdravlje crijeva, prenosi Klix.

