Ovo je jedan po mnogima najbolji sastojak za doručak za žene starije od 40 godina

Stanice, mišići, kosti: promjene u tijelu događaju se s godinama. To se ne može zaustaviti. Ali, čak i male promjene u svakodnevnom životu, osobito u području prehrane, mogu pomoći usporiti proces te opskrbiti tijelo s dovoljno hranjivih tvari i vitamina. Stručnjakinja za prehranu Amy Goodson zna koje se namirnice koriste da bi ostala zdrava kako stariš. „Najbolji sastojak za doručak za žene od 40 i više godina je nešto bogato bjelančevinama. Kako starimo, tijelo gubi oko dva do tri posto mišićne mase po desetljeću ako nešto ne poduzmemo. A jedan od najboljih načina kako bi se to spriječilo je konzumiranje visokokvalitetnih bjelančevina uz svaki obrok, a osobito doručak.“

Hrana bogata bjelančevinama Stručnjakinja preporučuje da bi prvi dnevni obrok trebao sadržavati oko 25 do 30 grama bjelančevina. Na taj način tijelo može proizvesti aminokiseline potrebne za održavanje mišićne mase. Pozitivna nuspojava: dugo ostaješ sita nakon doručka. Oni koji vole ujutro pojesti nešto slatko mogu, primjerice, pojesti zdjelu zobenih pahuljica s proteinima u prahu i chia sjemenkama ili grčki jogurt s hrskavim muslima s malo šećera i pola banane. Jaja u bilo kojem obliku, kao i tortilje za doručak sa šunkom, svježim sirom i povrćem prikladna su izdašna alternativa, prenosi miss7.24sata.hr.

