Da li je zdravija obična kuhinjska ili himalajska so?

So se uglavnom sastoji od natrijum-hlorida i pomaže u regulaciji važnih procesa u tijelu. Prehrana treba sadržavati umjerene količine soli kako bi tijelo moglo obavljati važne biološke funkcije.

Što je ružičasta himalajska so?

Himalajska so prolazi kroz minimalne procese obrade zbog čega je mnogi ljudi konzumiraju kao alternativu običnoj kuhinjskoj soli. Ružičasta himalajska so se ručno ekstraktuje i minimalno obrađuje čime nastaje nerafinisani proizvod bez aditiva. Upravo zbog toga se himalajska so smatra prirodnijom i zdravijom nego obična kuhinjska so.

I himalajska so se sastoji uglavnom od natrijum-hlorida, ali sadrži i neke druge minerale i elemente u tragovima kojih nema u običnoj kuhinjskoj soli. Neke procjene sugerišu da himalajska so može sadržavati do 84 različitih minerala i elemenata u tragovima. Zapravo, upravo ti minerali, posebno željezo, daju himalajskoj soli karakterističnu ružičastu boju.

Ovu vrstu soli možete koristiti na razne načine. Možete je dodavati u jela tokom kuhvnja, baš kao što to činiti s običnom kuhinjskom soli. Prema američkim prehrambenim smjernicama, odrasla osoba ne bi trebala dnevno unositi više od 2.300 mg natrijuma, što je približno jedna čajna kašičica sitno mljevene soli. Kada koristite himalajsku so, najbolje je provjeriti nutritivnu oznaku jer se količina natrijuma može razlikovati u zavisnosti od marke.

Osim tokom kuvanja, himalajsku so možete koristiti i za kupku jer može pomoći kod nekih kožnih problema ili olakšati upalu mišića. Nadalje, ova vrsta soli se koristi i za izradu lampi za koje se tvrdi da pročišćavaju vazduh. Ali, za sada postoji ograničen broj studija koje potvrđuju ove pozitivne učinke himalajske soli pa su potrebna dodatna istraživanja koja bi to jasno dokazala,pišu Nezavisne

Razlike između obične i himalajske soli

Iako se obje vrste soli sastoje uglavnom od natrijum-hlorida, ružičasta himalajska so sadrži do 84 drugih minerala i elemente u tragovima. To uključuje i minerale poput kalijuma i kalcijuma, kao i manje poznate minerale poput stroncijuma i molibdena. Nadalje, himalajska so sadrži i više kalijuma, magnezijuma i željeza.

Postoje razne tvrdnje koje navode da je himalajska so zdravija nego obična kuhinjska so. Neki tvrde da himalajska so pomaže kod respiratornih bolesti, da smanjuje znakove starenja, poboljšava kvalitetu spavanja, reguliše šećer u krvi i povećava libido. Ali, treba naglasiti da za sada ne postoje naučni dokazi koji bi potkrijepili te tvrdnje.

Prema tome, ako vam nisu neophodni dodatni minerali i elementi iz himalajske soli jer ih unosite dovoljno putem nekih drugih namirnica, onda možete koristiti i običnu kuhinjsku so, navodi “Healthline”. Ali, ako želite izbjeći aditive koji se nalaze u običnoj kuhinjskoj soli, onda je ružičasta himalajska so izvrsna prirodna alternativa.

