Šta se događa u tijelu kada jedemo jaja?

Ne samo da su prepuna antioksidansa, esencijalnih minerala i aminokiselina, ona se mogu pohvaliti i holinom koji se bori protiv masti, vitaminom D koji jača kosti i vitaminom B12 koji potiče mozak.

Studije su pokazale da jaja mogu povećati vašu energiju, podržati vaš imunološki sustav, smanjiti upalu, zaštititi oči i poboljšati izgled kože i kose, a to je samo nekoliko njihovih brojnih blagodati. Bez obzira uživate li u njima prženima, kajgani ili tvrdo kuhanim jajima, postoji jedna glavna nuspojava jedenja jaja o kojoj biste trebali znati, a to je povezano s vašim profilom kolesterola, piše Eat This.

Nalazi istraživanja o utjecaju jaja na kolesterol prilično su zbunjujući. Neke studije sugeriraju da mogu povećati rizik od srčanih bolesti povećavajući razinu kolesterola. Druge su studije pokazale da jedenje pola tuceta jaja tjedno uopće nema negativan učinak na kolesterol. Ukratko, redovito konzumiranje jaja može utjecati na vaš profil kolesterola, ali ne nužno na negativan način

Studija JAMA 2019. otkrila je da je jedenje prosječno samo tri do četiri jaja tjedno povezano s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti (KVB). Za svaku dodatnu polovicu konzumiranog jaja dnevno, rizik od KVB povećao se za 6%. No, tu je i napomena: kao što Harvard Health naglašava, ne samo da je primijećeni učinak prilično skroman, već je ovo istraživanje bilo promatračke prirode, pa stoga ne može dokazati da je jedenje više jaja zapravo uzrokovalo povišeni rizik od KVB-a.

Škola za javno zdravstvo s Harvarda Chan primijetila je da su višestruke prethodne studije pokazale da nizak do umjereni unos jaja nije povezan s većim rizikom od KVB-a kod općenito zdravih ljudi.

Dobar i loš kolesterol

Kao što možda znate ili ne znate, postoje i dobre vrste kolesterola (HDL) i loše vrste (LDL). Jedno veliko jaje ima 212 miligrama ukupnog kolesterola. Međutim, prema Harvard Healthu, pokazalo se da je u jajima dobra vrsta kolesterola.

LDL kolesterol smatra se lošim jer ove čestice imaju tendenciju blokirati stijenke arterija svojim molekulama masti (dok se HDL zapravo može riješiti masti koja začepljuje arterije). Međutim, kako izvještava Harvard Health, manja je vjerojatnost da će velike LDL čestice povećati rizik od srčanih bolesti od manjih čestica. Jaja mogu povećati veličinu LDL čestica, smanjujući tako rizik od kardiovaskularnih problema.

Nisu sva jaja ista

Istraživanje je također pokazalo da je LDL kolesterol daleko očitiji i općenito štetan kada se oksidira, stvarajući tako opasne naslage u arterijama. No, kako se pokazalo, nisu sva jaja stvorena jednaka.

Studija iz 2011. objavljena u Journal of Agricultural and Food Chemistry otkrila je da kada se kokoši hrane prehranom s malo omega-6 masnih kiselina – drugim riječima, nižom u soji, kukuruzu, suncokretu i šafrani, a više u pšenici, ječmu , i milo – oni proizvode jaja koja mogu nanijeti manje oksidativne štete.

Isto tako, istraživanje iz 2008. godine istog vodećeg istraživača otkrilo je da jaja s visokim udjelom omega-3 masnih kiselina uzrokuju 30% manje oksidacije kolesterola nego jedenje jaja s više omega-6.

Čini se da je konsenzus sljedeći: odabir jaja s visokim udjelom omega-3 mogao bi pomoći umanjivanju zdravstvenih rizika zbog unošenja više kolesterola. I ako već imate povišen kolesterol ili dijabetes, rizik od srčanog udara ili ako na drugi način imate visok rizik od KVB, nema razloga zašto ne biste uživali u jajima. prenosi “N1“.

Prema klinici Mayo, većina zdravih ljudi može jesti do sedam jaja tjedno bez povećanja rizika od srčanih bolesti. Zapravo, studija iz 2018. otkrila je da jedenje do jednog jajeta dnevno zapravo može dovesti do manjeg rizika od srčanih bolesti. Ako ste stvarno zabrinuti zbog razine kolesterola, također možete ukloniti žumanjke – bjelanjci i dalje sadrže značajnu količinu proteina bez ikakvog kolesterola.

