Kako se kuha bosanska kafa? Da li ste znali da to nije ono što miješamo sa turskom kafom?

Kafa se kao napitak iz Etiopije prenosi u Tursku za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog. Na Pepelarima, Park prirode «BABINA», Zenica, spremio sam Bosansku kafu koju treba zaštititi kao svjetski brand.

Turska kafa se sprema tako da u džezvu sa hladnom ili mlakom vodom sipamo šećer i kafu i stavljamo na vatru do tačke ključanja.

Gledali ste sigurno turske serije i nigdje niste vidjeli džezvu već samo kafu u šoljicama (džezvu ostave u kuhinji).

Kod Bosanske kafe u serbetnjak (na sl. i videu ili džezvi) sipa se voda i stavlja na vatru. Kad voda proključa sipamo tu vodu u fildžan/findžan, a u serbetnjak sipamo kafu koju smo samljeli u mlinu i vraćamo na vatru. Kad se nivo kafe počne dizati (kafa «kihne»), skida se sa vatre i dodaje topla voda iz fildžana i nakratko vraća na vatru.

Prednost posluživanja sa džezvom je u tome što kafa zadržava duže toplotu, a nekad su naši djedovi koristili mangalu (metalna posuda sa žarom).

Kafa se pije s kockom šećera koju umočite u fildžan i potom pijete gutljaj kafe. Uz kafu se obavezno stavlja čaša vode (uvela kao običaj Hurem, supruga Sulejmana Veličanstvenog), kocka šećer, mlijeko i rahat lokum.

Kada sam davno studirao u Rijeci, meni dragom gradu, na korzu sam viđao građane kako razgovaraju sami sa sobom.

Na predavanju pitam prof. psihologije za taj fenomen. Profesor me prvo upita iz kojeg sam grada i kad mu odgovorih iz Zenice, profa se nasmiješi i reče: «Vi Bosanci pijete kafu uz razgovor i po sat vremena, ovdje su ljudi okrenuti zapadnom načinu života, žurba i samo žurba i to je jedan od razloga zbog čega dolazi do otuđenja ličnosti».

Nažalost sada i u svom gradu vidim većinom penzionere kako sami sa sobom pričaju jer treba živjeti mjesec dana sa 380 KM. Bosansku kafu smo popili sa užitkom i pogledom na planinu Tvrtkovac (1305 m N/V), koja je dobila naziv po bosanskom kralju Tvrtku Kotromaniću, prenosi “Dobra kuhinja“.

Uz sfotografije kafe i predivne boje jeseni sa najljepšeg izletišta u centralnoj Bosni udaljite se barem na čas od surove stvarnosti. Obavezno pogledajte video u prilogu!

