Biljka koja je melem za bubrege i prostatu, snižava krvni tlak i liječi urinarne infekcije

Medvjetka je biljka koja raste na suhim kamenitim staništima, uglavnom u borovim i drugim zimzelenim šumama.

Od davnina se upotrebljava kao prirodni lijek za mnoge zdravstvene tegobe, naročito u sjevernoj Europi.

Kako izgleda biljka medvjetka?

Medvjetka je puzeći zimzeleni žbun koji može doseći visinu do jednog metra, čije se grančice zakorjenjuju. Kora mu je crveno-mrka. Njegovi listovi su izduženog jajastog oblika tamnozelene boje. Plod je crvena bobičasta koštunica koja ima nekoliko sjemenki. Zrije u periodu od juna do oktobra, prenosi “Atma“.

List se bere u proljeće, a najbolje je da se to radi na početku cvjetanja. Ako se bere tijekom jeseni, njegovo ljekovito svojstvo se umanjuje. Kada je u pitanju berba listova, treba biti pažljiv. Njihovo branje je regulirano posebnom uredbom.

Suši se na propuhu, a prije sušenja se odvajaju samo cijeli, zdravi i zeleni listovi. Ako se suše nepravilno, listovi mogu potamniti. List je bez mirisa, ali je gorkog i oporog okusa.

Ljekovitost medvjetke

List sadrži od 6 do 11% fenolnih glikozida (arbutin, metil arbutin i erikolin), 15% tanina, avonoida itd. Dobro je poznato da je uva ili medvjetka posebno djelotvorno kod urinarnih infekcija. Izuzetno je dobar prirodni lijek kod upale mokraćnih kanala, a vrlo je djelotvorno i kod tegoba s bubrezima, mjehurom pa i kod cistitisa.

Pored toga što je djelotvorno za tegobe urinarnog trakta, pomaže i kod dijareje, a njegovo konzumiranje se preporučuje i dijabetičarima. Čaj od medvjetke se koristi kod pijeska i kamenca u bubregu. O tome koliko je ovaj čaj ljekovit, svjedoči i to što ga preporučuju i liječnici, a ne samo travari i pristalice narodne medicine.

Kod nekih bakterijskih infekcija, kao što je na primjer Escherichia coli, događa se da dugotrajno liječenje antibioticima ne daje rezultate pa tada čaj od uve ili medvjetke može znatno pomoći kod eliminiranja ove bakterije jer ima jako antibakterijsko djelovanje.

Kako djeluje čaj od medvjetke?

Čaj se isključivo pravi od listova biljke ili kao mješavina koja sadrži još neke ljekovite biljke koje imaju slična ljekovita svojstva kao i medvjetka.

Kada je u pitanju čaj, važno je znati da on ne može ispoljiti potpuno ljekovito djelovanje ukoliko je izražena kiselina u organizmu. Da pojednostavimo ‒ ako je urin kiseo, odnosno ako je njegova pH vrijednost manja od 7, onda čaj od uve neće biti dovoljno djelotvoran. Dakle, medvjetka ili uva najbolje djeluje u alkalnoj ili u baznoj sredini.

Da bi se ovo reguliralo, potrebno je regulirati način prehrane. Najvažnije je da se iz prehrane izbace šećeri, masnoće, svi gazirani slatki napitci, pogotovo ako sadrže folnu kiselinu, kao i sve one namirnice koje izazivaju kiselinu u organizmu. Uvin čaj je dobro piti u kombinaciji sa sodom bikarbonom jer je ona bazna.

Arbutin, jedan od najzastupljenijih sastojaka ove biljke, vrlo se lako apsorbira u želucu i dospijeva u urinarni trakt pa tako djeluje protiv svih mikroba koji su uzročnici upalnih procesa u mjehuru, pospješuje njihovu eliminaciju i stvara osjećaj olakšanja nakon svakog izlučivanja tekućine.

Čaj od uve je i prirodni diuretik. Brojni antioksidansi kojima ova biljka obiluje, pomoći će vašem organizmu da se izbori protiv slobodnih radikala koji mogu biti uzrok malignih oboljenja. Također se primjenjuje i kod sprječavanja dijareje jer organizmu omogućava potrebnu hidrataciju ukoliko je došlo do pojačanog gubitka vode.

Čaj od medvjetke ima još jednu primjenu ‒ odličan je prirodni lijek za reguliranje razine krvnog tlaka. Za razliku od drugih diuretika koji mogu izazvati iscrpljenost organizma i dovesti do pada razine kalija, čaj od uve nema ovakvih učinaka po vaš organizam. On će sačuvati kalij u vašem organizmu i regulirat će krvni tlak.

Čaj od medvjetke je jedan od najboljih prirodnih lijekova za upalu prostate. Za ovakvu vrstu tegobe, savjetuje se konzumiranje dvije do tri šalice čaja dnevno. Konzumiranje čaja od medvjetke nikako se ne preporučuje trudnicama, dojiljama, kao i djeci mlađoj od 12 godina.



Kako napraviti čaj od medvjetke?

Kao što smo već napomenuli, čaj od medvjetke pravi se od listova biljke i to od cijelih listova, jer usitnjeni listovi brže gube svoja ljekovita svojstva.

Priprema je vrlo jednostavna:

Jednu žličicu čaja prelijte sa 2 dl proključale vode. Poklopite, ostavite da odstoji pola sata. Potom procijedite i u prohlađeni čaj razmutite malo (na vrh žličice) sode bikarbone.

Preporučena doza je tri šalice dnevno.

Čaj mješavina za liječenje bubrega i urogenitalnih organa

Napravite mješavinu od 50 g lista medvjetke (uvin čaj), breze i cvijeta bijelog sljeza. Puna žlica te mješavine se kuha tri do pet minuta, poklopi se i drži se na tihoj vatri dva do tri sata da ne vrije.

Preporučena doza je po jedna šalica 3 do 4 puta dnevno bez dodatka šećera.



Nuspojave i neželjeno djelovanje

Kod konzumiranja čaja od medvjetke, urin može poprimiti crvenkastu boju, što vas može navesti na to da pomislite da imate krv u urinu. Važno je znati da je to sasvim normalna pojava i da je to zapravo dokaz da biljka djeluje i da su se njeni ljekoviti sastojci aktivirali.

Ako osjetite bolove u želucu, nagon na povraćanje, odmah prekinite sa konzumiranjem čaja od medvjetke. Umjesto njega možete piti čaj od svježih ili sušenih listova brusnice.

Čaj od medvjetke ne bi trebalo konzumirati duže od 3 sedmice. Iako je ovo jedan od najdjelotvornijih prirodnih lijekova za uklanjanje urinarnih infekcija, smije se koristiti samo ograničeni vremenski period jer može imati iritirajuće djelovanje na mukozne membrane zida maternice i mjehura.

Čaj od medvjetke se uglavnom smije kombinirati s antibioticima, ali se ipak preporučuje da se uzima ili kao samostalna terapija ili tek nakon završetka terapije antibioticima.

U čaj od medvjetke nikako ne treba dodavati šećer niti bilo koji drugi zaslađivač.

Prvi rezultati vidljivi su već nakon dva dana.

Facebook komentari