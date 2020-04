Pečeni krompir sa palentom

Potrebno je:

500 gr krompir (ja koristila crveni)

2 kašike palente ili kukuruzni griz

so po ukusu

začin po ukusu

2 kašike ulja

Priprema:

U posudi za pečenje staviti pek papir sipati ulje 2 kašike .

Krompir oprati i isjeći na jednake dijelove. U palentu umiješati so i začin i dobro sjediniti. Ubaciti krompir i rukom dobro izmiješati. Krompir poredati u pleh, pa odozgo poprskati sa 2 do 3 kašike ulja. Staviti da se peče u već zagrijanoj rerni na 200 stepeni dok krompir ne porumeni oko 30min,piše Aura

