Ćufte u paradajz sosu ,prijedlog za današnji ručak

Ćufte u paradajz sosu

Potrebno je:

1/2 kg mljevenog mesa

1 jaje

1 glavica crnog luka sitno sjeckanog

1 češanj bijelog luka sitno sjeckan

2 kašike brašna

1 kašika ulja

so, suhi začin malo slatke paprike ili ljute sve po ukusu

Za sos:

500 ml sos paradajza

3 čase vode (čaša 2 dl)

1 kašika brašna

so, suhi začin po ukusu

Priprema:

Izmiješati sve navedene sastojke za ćufte zatim nauljite malo ruke uljem da se meso ne bi lijepilo i oblikovati loptice željene veličine. Ćufte propržite na zagrijanom ulju 2-3 minuta sa svih strana. Sipati u šerpi sos od paradajza i 2 čase vode, posoliti i začiniti i staviti da vri. U preostaloj časi vode razmutiti jednu kašiku brašna dobro izmiješati da nema grudvice i polako sipati u šerpu tj. u paradajez sos . Ubaciti ćufte malo drmati šerpu lijevo desno 😃 i krčkati na laganoj temperaturi 20 do 30 min. Pred kraj probati sos od paradajza pa ako nije slano dodati soli, začina po želji bibera i peršunovog lista,prenosi Aura

