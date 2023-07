Stručnjaci dali definitivan odgovor na pitanje: “Da li je veganska prehrana zdrava?”

Nutricionisti i ostali stručnjaci, odgovorili su na najčešće mitove koje čovjek ima u vezi prehrane i životnog stila. Od toga koliko je loše jesti iza osam navečer, do mita o detoksikaciji, ali i veganskoj dijeti.

Funkcionira li detoksikacija?

Iako dobre strane detoksikacije organizma zvuče odlično – više energije, bolja probava i čišći organi – ovo je zapravo mit. Stručnjaci kažu da smo rođeni s najboljim sustavom za detoksikaciju, koji se sastoji od jetre, bubrega, kože i pluća. British Dietetic Association navodi: “Detoks dijete su mit, a ne nutricionistička stvarnost”, prenosi Guardian. Jednostavnije, bolje ćete potrošiti energiju kombinirajući zdravu prehranu, vježbanje i rješavanje nezdravih navika. To je jedina detoksikacija koju trebate.

Treba li nam zbilja osam sati sna?

Često čujemo da je osam sati sna, minimum za dobro naspavani organizam. No, to ovisi i o godinama. Mlađoj je djeci primjerice potrebno do 14 sati sna, a odraslima u dobi od 18 do 65 godina, između sedam i devet sati. Za starije od 65, brojka se smanjuje na sedam do osam sati. Stručnjaci navode da se potpuni ciklus spavanja odvija u pet ili šest ciklusa, od kojih svaki traje oko sat i pol. Važno je držati se jednakog rasporeda spavanja, što znači svaki dan ići u krevet i buditi se u otprilike isto vrijeme. Dobar san je od krucijalne važnosti za mentalno i psihičko zdravlje, ali i za stvaranje energije.

Je li veganska dijeta zdravija od ostalih?

Veganski način ishrane nikad nije bio popularniji, kako u svijetu tako i kod nas. Vegansko društvo u Velikoj Britaniji, ima podatke o tome da je u 2018. godini, 600,000 ljudi registrirano kao vegani. Stručnjaci kažu da je glavni temelj pravilne dijete – balansirana ishrana. Veganska dijeta znači da se organizam odriče mesa, ribe, mliječnih proizvoda i jaja, te potrebe crpi iz dijete bazirane na biljkama. NHS preporučuje da se obvezno obrati pozornost na unos kalcija, željeza i vitamina B12. Dodaju i da izbjegavanje mesa i mliječnih proizvoda može imati širok negativni utjecaj na organizam, ali i okoliš, prenosi Guardian.

Koliko je loše jesti iza osam sati navečer?

Dok neka istraživanja tvrde da je važno unijeti kalorije tijekom dana, a ne navečer, drugi se protive – mišljenjem da nije važno kada se jede, već što se jede. Vaše godine, smjenski rad i životni stil, moraju se uzeti u obzir prilikom savjetovanja kada se treba, a kada ne treba jesti. Stručnjaci objašnjavaju da je važno konzumirati namirnice s više kalorija, u djelu dana u kojem koristite najviše energije. Savjetuju izbjegavanje jela prije odlaska u krevet, ako patite od probavnih problema, prenosi novilist.

