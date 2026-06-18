Konzumacija ovih namirnica vam može pomoći da se rashladite tokom ljetnih vrućina

Voće i povrće bogato vodom pomaže tijelu da nadoknadi izgubljenu tečnost, ali i da unese vitamine, minerale i druge hranjive sastojke neophodne za normalno funkcionisanje organizma.

Stručnjaci ističu da pravilna hidratacija tokom vrućina doprinosi boljem radu cijelog organizma, pomaže u regulaciji tjelesne temperature te smanjuje rizik od iscrpljenosti i dehidracije.

Među namirnicama koje se izdvajaju po visokom udjelu vode nalaze se krastavac i paradajz, koji sadrže više od 90 posto vode. Osim njih, odličan izbor tokom toplih dana su i lubenica, jagode, grejp, dinja, breskve, brusnice, ananas i maline.

Lubenica je jedna od omiljenih ljetnih namirnica upravo zbog velikog udjela vode i osvježavajućeg okusa, dok jagode i grejp, osim što doprinose hidrataciji, sadrže i brojne vitamine i antioksidanse.

Dinja i breskve također su dobar izbor za osvježenje tokom vrućina, a ananas i maline organizmu osiguravaju dodatne hranjive sastojke i prirodnu slatkoću.

Redovan unos ovih namirnica može pomoći organizmu da lakše podnese visoke temperature, održi optimalan nivo hidratacije i sačuva energiju tokom cijelog dana. Ipak, stručnjaci naglašavaju da voće i povrće ne mogu zamijeniti vodu, već predstavljaju zdrav dodatak svakodnevnoj ishrani i važan saveznik u borbi protiv ljetnih vrućina.

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