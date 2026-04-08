Koliko dugo su tvrdo kuhana jaja sigurna za konzumaciju

Kuhanje jaja uklanja prirodni zaštitni sloj koji sirovo jaje štiti od bakterija. Kada taj sloj nestane, pore na ljusci postaju ulaz za mikroorganizme, zbog čega tvrdo kuhana jaja postaju osjetljivija namirnica.Tvrdo kuhana jaja, bilo oguljena ili u ljusci, treba pojesti unutar sedam dana,piše Avaz

Pravilno skladištenje

Jaja treba što prije ohladiti i staviti u hladnjak, najkasnije dva sata nakon kuhanja. Najduže ostaju svježa neoguljena, jer ljuska štiti od upijanja mirisa i bakterija. Čuvajte ih u zatvorenoj posudi na unutarnjoj polici hladnjaka. Ako su oguljena, obavezno ih stavite u hermetički zatvorenu posudu.

Kako prepoznati pokvareno jaje

Najsigurniji znak je neugodan miris. Svježa kuhana jaja mogu imati blagi miris sumpora, dok pokvareno jaje ima oštar miris truleži. Ljepljiva ili sluzava površina također ukazuje na bakterije. Zelenkasti prsten oko žumanjka je bezopasan znak prekuhavanja.

Ako su jaja stajala van hladnjaka duže od dva sata, više nisu sigurna. Uvijek se držite pravila: ako niste sigurni, bolje ih je baciti.

Facebook komentari