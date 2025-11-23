Obim struka će sa smanjiti,za samo četiri sedmice,konzumacijom ove namirnice

Djelotvornije je usmjeriti se na ono što možemo da jedemo, što potvrđuje i istraživanje u kojem su osobe koje su pratile intuitivno jedenje izgubile više kilograma od onih koje su samo brojale kalorije.

Upravo zato ljekari ističu jednu iznenađujuću namirnicu koja može dovesti do značajnog gubitka kilograma u samo četiri sedmice.

Jedna nova studija otkrila je da svakodnevna konzumacija 45 grama oraha može značajno smanjiti obim struka u četiri sedmice. Kardiologinja Carol Watson objašnjava da su orasi bogati netopljivim vlaknima.

“Orasi su bogati netopljivim vlaknima koja mogu pomoći zdravlju srca ograničavanjem dobijanja na težini, poboljšanjem crijevne mikrobiote i smanjenjem upale”, navela je za Parade.

Internista i kardiolog dr. Asiminn Cheema dodaje da ta vlakna pomažu i u snižavanju LDL holesterola.

“Netopljiva vlakna djeluju poput sunđera u digestivnom sistemu i upijaju čestice holesterola, sprečavajući njihov ulazak u krvotok”, objašnjava on,pišu Vijesti

Ljekar dr. Marschall S. Runge preporučuje da se orasi jedu umjereno i kao zamjena za kaloričniju hranu.

Orasi imaju i dodatne koristi za kardiovaskularno zdravlje. Dr. Cheema ističe da biljna omega-3 ALA “hladi upalu u krvnim sudovima i stvara mirnije okruženje u arterijama”.

Dr. Watson objašnjava da antioksidansi u orasima “smanjuju oksidaciju holesterola”, dok dr. Cheema dodaje da oni “neutralizuju slobodne radikale i pružaju dodatni sloj zaštite za arterije”, prenosi Dan.me.

