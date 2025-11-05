Šest razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro

Namočeni orasi sadrže manje fitinske kiseline, što omogućava organizmu efikasnije apsorbovanje minerala poput magnezija, cinka i željeza. Svaka šaka oraha tada pruža maksimalnu korist za vaše tijelo.

Zbog sporijeg otpuštanja energije, namočeni orasi duže održavaju osjećaj sitosti. To može smanjiti potrebu za grickalicama između obroka i olakšati održavanje zdrave tjelesne težine.

Vlakna i zdrave masti iz oraha pomažu usporavanju varenja ugljikohidrata, što sprječava nagle skokove šećera u krvi i doprinosi stabilnijoj energiji tokom dana.

Omega-3 masne kiseline iz oraha pomažu u održavanju optimalnog odnosa dobrog i lošeg holesterola, čime doprinose zdravlju srca i krvnih sudova.

Vitamin E i vitamini B grupe u namočenim orasima pomažu očuvanju moždanih funkcija, poboljšavaju memoriju i koncentraciju, čineći ih odličnim izborom za doručak ili užinu.

Antioksidansi iz oraha pomažu neutralizovanju slobodnih radikala, smanjuju oksidativni stres i doprinose usporavanju procesa starenja, prenosi klix.

