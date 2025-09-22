Da li je rižu potrebno ispirati baš svaki put prije pripreme

Kako navodi portal Simply Recipes, neki kuhari i stručnjaci za hranu nemaju isto mišljenje kada je riječ o ovom koraku prilikom pripreme. Postoje određeni recepti ili vrste riže koje ne zahtijevaju prethodno ispiranje.

“Ispiranjem ćete ukloniti prljavštinu, prašinu, insekte i druge ostatke. U osnovi stvari koje vjerovatno ne želite na svom tanjiru. Baš kao i kod bilo koje žitarice, mahunarke ili slične namirnice, ispiranje je samo praksa čišćenja hrane prije konzumiranja”, navodi nutricionistica Nichole Dandrea-Russert.

Studije su također otkrile da riža, dok raste, može apsorbovati arsen koji se prirodno nalazi u tlu. Arsen je element koji može postojati u tlu, vodi, biljkama, životinjama i zraku. Može biti otrovan kada se konzumira u velikim količinama.

Neki stručnjaci predložili su ispiranje kako bi se uklonio arsen. Međutim, istraživanje Uprava za hranu i lijekove SAD-a (FDA) pokazalo je da ispiranje riže prije kuhanja ima “minimalan učinak” na sadržaj arsena, a umjesto toga isprat će hranjive tvari poput željeza, folata, tiamina i niacina.

“Tradicionalno, najveća briga kod ispiranja riže bila je ispiranje vitamina B skupine dodanih prilikom obogaćivanja riže”, navela je dijetetičarka Isabel Maples.

No, osim što uklanja ostatke i arsen, ispiranje riže također pomaže u uklanjanju viška škroba s riže. To se posebno odnosi na bijelu rižu, gdje su mekinje uklonjene iz zrna riže, ostavljajući škrob. Ispiranjem škroba postiže se pahuljastija i lakša tekstura te veće odvajanje između pojedinačnih zrna.

“Općenito govoreći, lijepo je isprati, ali nije nužno. Nekim jelima dodatni škrob može koristiti, poput rižota”, rekao je Wesley McWhorter, nutricionist i glasnogovornik Akademije za prehranu i dijetetiku.

U jelima poput rižota i paelle, škrob pomaže u stvaranju idealne kremaste teksture.

“Još jedan veliki faktor u neispiranju riže je vrijeme. Ponekad ljudi ne žele još jedan korak u procesu kuhanja. Preskakanje ispiranja može promijeniti teksturu, ali je neće uništiti”, kaže McWhorter.

Ako se odlučite oprati rižu, isperite je pod mlazom vode u cjedilu dok voda ne postane bistra, što bi trebalo trajati minutu do dvije.

Kako bi se uklonilo više arsena, predlaže se i kuhanje na pari. Studije su pokazale da kuhanje na pari uklanja otprilike 54 posto arsena iz smeđe riže i 73 posto iz bijele riže .

FDA sugeriše da kuhanje riže u većoj količini vode – kao što biste kuhali tjesteninu – smanjuje sadržaj arsena za 40 do 60 posto. Međutim, ponovno pati prehrana. Kuhanje riže smanjuje sadržaj hranjivih tvari za čak 50 do 70 posto.

