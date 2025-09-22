Hrana i piće

Da li je rižu potrebno ispirati baš svaki put prije pripreme

Objavljeno prije 59 minuta

Većina recepata preporučuje ispiranje riže prije kuhanja. No, da li je to zaista potrebno baš svaki put kada spremamo ovu namirnicu ili je ipak riječ o mitu?

Kako navodi portal Simply Recipes, neki kuhari i stručnjaci za hranu nemaju isto mišljenje kada je riječ o ovom koraku prilikom pripreme. Postoje određeni recepti ili vrste riže koje ne zahtijevaju prethodno ispiranje.

“Ispiranjem ćete ukloniti prljavštinu, prašinu, insekte i druge ostatke. U osnovi stvari koje vjerovatno ne želite na svom tanjiru. Baš kao i kod bilo koje žitarice, mahunarke ili slične namirnice, ispiranje je samo praksa čišćenja hrane prije konzumiranja”, navodi nutricionistica Nichole Dandrea-Russert.

Studije su također otkrile da riža, dok raste, može apsorbovati arsen koji se prirodno nalazi u tlu. Arsen je element koji može postojati u tlu, vodi, biljkama, životinjama i zraku. Može biti otrovan kada se konzumira u velikim količinama.

Neki stručnjaci predložili su ispiranje kako bi se uklonio arsen. Međutim, istraživanje Uprava za hranu i lijekove SAD-a (FDA) pokazalo je da ispiranje riže prije kuhanja ima “minimalan učinak” na sadržaj arsena, a umjesto toga isprat će hranjive tvari poput željeza, folata, tiamina i niacina.

“Tradicionalno, najveća briga kod ispiranja riže bila je ispiranje vitamina B skupine dodanih prilikom obogaćivanja riže”, navela je dijetetičarka Isabel Maples.

No, osim što uklanja ostatke i arsen, ispiranje riže također pomaže u uklanjanju viška škroba s riže. To se posebno odnosi na bijelu rižu, gdje su mekinje uklonjene iz zrna riže, ostavljajući škrob. Ispiranjem škroba postiže se pahuljastija i lakša tekstura te veće odvajanje između pojedinačnih zrna.

“Općenito govoreći, lijepo je isprati, ali nije nužno. Nekim jelima dodatni škrob može koristiti, poput rižota”, rekao je Wesley McWhorter, nutricionist i glasnogovornik Akademije za prehranu i dijetetiku.

U jelima poput rižota i paelle, škrob pomaže u stvaranju idealne kremaste teksture.

“Još jedan veliki faktor u neispiranju riže je vrijeme. Ponekad ljudi ne žele još jedan korak u procesu kuhanja. Preskakanje ispiranja može promijeniti teksturu, ali je neće uništiti”, kaže McWhorter.

Ako se odlučite oprati rižu, isperite je pod mlazom vode u cjedilu dok voda ne postane bistra, što bi trebalo trajati minutu do dvije.

Kako bi se uklonilo više arsena, predlaže se i kuhanje na pari. Studije su pokazale da kuhanje na pari uklanja otprilike 54 posto arsena iz smeđe riže i 73 posto iz bijele riže .

FDA sugeriše da kuhanje riže u većoj količini vode – kao što biste kuhali tjesteninu – smanjuje sadržaj arsena za 40 do 60 posto. Međutim, ponovno pati prehrana. Kuhanje riže smanjuje sadržaj hranjivih tvari za čak 50 do 70 posto.


