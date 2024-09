Nutricionistica upozorava: Iako su ukusni, ovi dodaci za kafu usporavaju metabolizam

Iako je crna kava prirodno niskokalorična i s malo ugljikohidrata, lako je nesvjesno pretvoriti je u visokokaloričan napitak prepun šećera dodavanjem popularnih dodataka. Stručnjaci upozoravaju da neki od najčešćih dodataka za kafu mogu podići nivo šećera u krvi i dugoročno pridonijeti debljanju.

Nutricionistica i dijetetičarka Krutika Nanavati, dijetetičarka Dana Ellis Hunnes, trenerica specijalizirana za mršavljenje Joanna Wen i liječnica dr. Rachel Scott izdvojile su četiri najgora dodatka za kafu.

1. Šećer

Važno je zapamtiti da svakodnevno zaslađivanje kave rafiniranim šećerom može ozbiljno naštetiti zdravlju. Šećer je povezan s problemima poput debljanja i dijabetesa. Osim što je loš za zdravlje općenito, prehrana bogata šećerom povezuje se s upalnim aknama i preranom pojavom bora.

“Loša strana rafiniranog šećera je što ga tijelo brzo metabolizira, uzrokujući nagli porast šećera u krvi”, objašnjava dr. Scott za SheFinds. To vodi do prekomjerne proizvodnje inzulina, a s vremenom i do inzulinske rezistencije koja može uzrokovati dijabetes, srčane bolesti te otežati mršavljenje.

2. Aromatizirani sirupi

Iako su vanilija, karamel i čokoladni umak u kavi neodoljivi, istina je da ti aromatizirani sirupi, koje često nalazimo u omiljenim napitcima, mogu loše utjecati na liniju i metabolizam. To je zato što su prepuni rafiniranih šećera.

“Ovi sastojci sadrže velike količine šećera, što može dovesti do inzulinske rezistencije”, kaže Nanavati.

Umjesto sirupa, preporučuje dodavanje cimeta ili nekoliko kapi ekstrakta vanilije kako bismo poboljšali okus kafe bez dodatnih kalorija.

3. Šlag

Ovaj dodatak negativno utječe na metabolizam. Šlag je bogat kalorijama, mastima i šećerom, što može znatno povećati unos kalorija.

“Dodaci poput šlaga ne samo da povećavaju nivo šećera u krvi već i sprječavaju mršavljenje jer imaju mnogo kalorija, a ne zadovoljavaju glad, što može dovesti do prejedanja kasnije u danu”, upozorava Hunnes.

4. Zaslađeni kremasti dodaci i vrhnja

Slično šlagu, popularni kremasti dodaci za kafu i vrhnja često sadrže dodane šećere, umjetne arome i trans masti što povećava kalorijsku vrijednost napitka.

“Aromatizirani kremasti dodaci mogu negativno utjecati na mršavljenje jer su bogati šećerom i nezdravim mastima”, kaže Wen. Umjesto njih, predlaže korištenje nezaslađenog bademovog mlijeka i začina poput cimeta za poboljšanje okusa,pišu Vijesti

