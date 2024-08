Pistacije su zdravi orašasti plodovi, ali neki ljudi bi ih možda trebali izbjegavati

Postavlja se pitanje koliko je zdravo često jesti pistacije, odnosno kako učestalo jedenje ove vrste orašastih plodova utječe na organizam. Dijetetičarka Sarah Glinski za Eat This, Not That otkrila je više o tome.

Koje se dobrobiti povezuju uz jedenje pistacija?

Pistacije imaju mnoge potencijalne zdravstvene koristi. Iako su kalorično bogate zbog sadržaja masti, također su bogate proteinima, vlaknima, vitaminima i mineralima te imaju nizak udio zasićenih masti, što ih čini zdravim izborom u sklopu uravnotežene prehrane.

Dijetetičarka ističe da konzumacija pistacija može koristiti kontroli šećera u krvi. Ističe da “sistematski pregled i meta-analiza iz 2020. godine otkrili su da je konzumacija pistacija povezana sa značajnim smanjenjem razine šećera u krvi natašte i poboljšanjima osjetljivosti na inzulin”.

Također, istaknula je da je “meta-analiza iz 2023. godine otkrila da konzumacija pistacija može pozitivno utjecati na lipidne profile (masti u krvi, poput kolesterola i triglicerida) i može štititi od srčanih bolesti”. Konkretno, otkrili su da je konzumacija pistacija povezana sa značajnim smanjenjem ukupnog kolesterola, LDL (lošeg) kolesterola i triglicerida.

Na što treba pripaziti kada se često jedu pistacije?

Iako pistacije imaju mnoge zdravstvene koristi, postoje i neki potencijalni nedostaci na koje treba obratiti pažnju.

Same po sebi, pistacije sadrže relativno malu količinu natrija; međutim, količina natrija koju unosimo brzo se povećava ako jedete više od četvrtine šalice. “Moguće je prejedanje i konzumiranje više od jedne porcije, pa obratite pažnju na veličinu porcija dok grickate”, savjetuje dijetetičarka.

Osim što su slane, pistacije sadrže i dosta kalorija. Glinski ističe da “iako masti u pistacijama uglavnom čine srčano zdrave mono i polinezasićene masti, jedenje velikih porcija može značajno pridonijeti vašem dnevnom unosu kalorija”.

Također, oni koji imaju problema s bubrezima trebaju biti oprezni s konzumacijom pistacija. “Pistacije također sadrže veliku količinu fosfora. Iako to nije problem za većinu ljudi, pretjeran unos fosfora može uzrokovati probleme kod osoba s bubrežnim bolestima”, pojašnjava dijetetičarka.

Isto kao i osobe s bubrežnim problemima, pojedinci koji pate od iritabilnog crijevnog sindroma možda će također htjeti izbjegavati jesti pistacije. Ova vrsta orašastih plodova bogata je FODMAP-om, vrstom ugljikohidrata koje ljudi ne probavljaju, prenosi “Eat This, Not That”.

Prevelika količina ove vrste ugljikohidrata u tijelu ostaje “netaknuta”, fermentiraju je crijevne bakterije, što dovodi do stvaranja plinova, nadutosti i potencijalnih promjena u pražnjenju crijeva, piše Index.

Facebook komentari